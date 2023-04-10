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"Йдуть найкращі": у важких боях за Україну загинув молодий захисник Артур Асадов

Аліна Дембіцька
10 квітня 2023, 17:45 оновлено 10 квітня, 17:46
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Воїн став на захист нашої країни на початку повномасштабного російського вторгнення.
Артур Асадов
На війні загинув молодий захисник Артур Асадов / Facebook Артура Асадова, скріншот з відео

У важких боях за свободу та незалежність нашої країни трагічно загинув командир роти вогневої підтримки 49 ОМБр Артур Асадов. Воїн став на захист України на початку повномасштабного російського вторгнення. Трагічну звістку про загибель захисника повідомив український кінорежисер та продюсер Любомир Левицький.

"Сьогодні ми втратили нашого близького друга і колегу Артура Асадова... Це неймовірно добрий та завжди веселий хлопець з нашого продакшну. Вже рік на обороні України. Ком у горлі, не можу сказати ні слова. Йдуть найкращі... Артур, ми твої боржники", - написав Левицький.

У одному зі своїх інтерв'ю Артур Асадов розповів про своє рішення відправитися на фронт: "Я завжди знав: якщо буде війна – я піду, тому що я складав присягу, я служив, я вмію тримати в руках зброю… Коли розпочалася війна, я відразу махнув на передок. Тим більше, далеко йти не довелося: заворуха була за 5 км від мого під'їзду".

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Він також розповідав про свою особисту сімейну трагедію. Доки Артур палко та віддано захищав Україну, батько воїна мешкає у тимчасово окупованому Донецьку, підтримує "ДНР" та з 2017 року працює там у штабі.

У листопаді 2022 року Артур Асадов опублікував свій останній на Facebook-сторінці: "Головне, щоб світло в вашому серці не погасло… Все інше можна полагодити", - написав воїн.

'Йдуть найкращі': у важких боях за Україну загинув молодий захисник Артур Асадов
Останній пост Артура Асадова / скріншот

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

Більше новин про загиблих захисників:

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