Під Бахмутом загинув український велогонник Костянтин Денека

Захисник України загинув 31 березня під Бахмутом внаслідок осколкового поранення. 12 березня спортсмену та захиснику України виповнилося 40 років.

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Костянтин Денека загинув у боях за Бахмут / Фото Leader Citroen Team, УНІАН

У боях за Бахмут загинув захисник України - велогонник Костянтин Денека. Він служив в одному зі спецпідрозділів Головного управління розвідки МОУ.

Трагічну новину повідомив у Facebook комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту.

Денека загинув 31 березня під Бахмутом внаслідок осколкового поранення. 12 березня спортсмену та захиснику України виповнилося 40 років.

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Костянтин був уродженцем Києва і членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань з велоспорту.

Костянтин Денека / Фото facebook.com/abusbike

"Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував двоколісні змагання. У вересні Костя приїхав до Бучі, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, в боях з російськими загарбниками 7 квітня загинув історик, реконструктор і Коваль Ігор Ригель. Захисник був родом з Львівщини. На фронт вирушив добровольцем після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.

Також на фронті загинув 34-річний захисник України Сергій Якимчук. Він відстоював свободу і незалежність нашої країни ще з 2014 року.

Свій останній бій воїн прийняв під Бахмутом Донецької області, де триває найгарячіше протистояння з російськими окупантами. Сергій служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

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