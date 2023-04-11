Під Бахмутом загинув український велогонник Костянтин Денека

У боях за Бахмут загинув захисник України - велогонник Костянтин Денека. Він служив в одному зі спецпідрозділів Головного управління розвідки МОУ.
Трагічну новину повідомив у Facebook комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту.
Денека загинув 31 березня під Бахмутом внаслідок осколкового поранення. 12 березня спортсмену та захиснику України виповнилося 40 років.
Костянтин був уродженцем Києва і членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань з велоспорту.
"Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував двоколісні змагання. У вересні Костя приїхав до Бучі, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, в боях з російськими загарбниками 7 квітня загинув історик, реконструктор і Коваль Ігор Ригель. Захисник був родом з Львівщини. На фронт вирушив добровольцем після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.
Також на фронті загинув 34-річний захисник України Сергій Якимчук. Він відстоював свободу і незалежність нашої країни ще з 2014 року.
Свій останній бій воїн прийняв під Бахмутом Донецької області, де триває найгарячіше протистояння з російськими окупантами. Сергій служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.
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