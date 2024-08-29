Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття 'Шахедів' із РФ: що відомо

Аналітики зазначають, що російський "Шахед" перетнув кордон із Білоруссю близько 03:30 в ніч на 29 серпня і, ймовірно, був збитий білоруською авіацією.

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Винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за російським "Шахедом" / Колаж Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Білорусь вперше застосувала власні військово-повітряних сили для збиття російського ударного БпЛА типу "Шахед", який залетів на територію країни з боку України. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За даними аналітиків, вночі 29 серпня під час чергової атаки РФ на Україну один із дронів "Шахед" знову потрапив на територію Білорусі, в Єльському районі, близько 03:30.

"За нашими даними, після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі", - йдеться в повідомленні. відео дня

Фото: "Беларускі Гаюн"

Згідно з даними моніторингової групи, це, ймовірно, вперше зафіксований випадок, коли винищувач ВПС Білорусі спробував знищити реальну військову ціль у небі — російський дрон-камікадзе "Шахед".

Що таке "Беларускі Гаюн"? Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.

Удар по території України 29 серпня - яка ситуація на кордоні із Білоруссю

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 серпня російські окупанти здійснили атаку на Київ за допомогою ударних дронів. У кількох районах столиці були зафіксовані уламки від вибухів.

Білорусь мобілізувала війська на кордоні з Україною під виглядом навчань, повідомляє Міністерство закордонних справ. В район Гомельської області перемістили Сили спецоперацій, озброєння та техніку, включаючи танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку. Також до кордону направили "вагнерівців".

Політичний аналітик Ігор Тишкевич зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарощує військову присутність на кордоні з Україною і проводить військові навчання, щоб продемонструвати підтримку Росії на фоні операції ЗСУ в Курській області.

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