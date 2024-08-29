Білоруські війська на кордоні з Україною: для чого Лукашенку це потрібно

Аналітики розповіли, для чого Олександр Лукашенко перевів свої війська до кордону з Україною.

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Лукашенко підвів війська до українського кордону / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко накопичує війська на кордоні із Україною та проводить військові навчання. Це спроба показати російському диктатору Володимир Путіну, що Білорусь підтримує РФ на тлі операції ЗСУ в Курській області. Про це в коментарі LIGA.net сказав політичний аналітик Ігор Тишкевич.

Аналітик стверджує, що росіяни звинуватили Лукашенка в тому, що за його наказом білоруські війська були відведені від кордону з Україною, тим самим ЗСУ змогли застосувати кілька "вільних" бригад та почати наступ на Курську область.

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"Спочатку лукашенківські пропагандисти спробували відпрацювати цю тему інформаційно - не допомогло. Тому оголосили навчання на догоду Кремлю", - пояснив Тишкевич.

Експерт підкреслив, що такі військові навчання радше є політичною грою, ніж військовою.

"Війська поїдуть додому. Вагнерівці й надалі використовуватимуть у політичних розбірках. Їх небагато. Лукашенко перетворив їх на своїх відданих яничарів, які усім завдячують режиму. Кидати як розхідний матеріал ДРГ в Чорнобильську зону ніхто не буде", - пояснив він.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Білорусько-українські відносини та роль Лукашенка у війні

Нагадаємо, раніше у мережі з'явились фото сильно погладшавшого Олександра Лукашенка, користувачі засумнівались, що він здоровий.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Лукашенко видав чергову маячню про те, що після ЗСУ в Курську область зайдуть війська НАТО.

Також політичний аналітик Олександр Кочетков пояснив, що означає підтягування білоруських військ до кордону з Україною, і спрогнозував, чи збирається білоруський диктатор Олександр Лукашенко воювати.

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