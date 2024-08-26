'Напрямок загрозливий': в ДПСУ оцінили загрозу з боку Білорусі - що відомо

Українські прикордонники не спостерігають пересування білоруських військ поблизу кордону з Україною. Однак, цей напрямок залишається загрозливим. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, що ситуація на кордоні залишається стабільною, і Сили оборони України повністю контролюють кордон без будь-яких непередбачених ситуацій. Однак підрозділи розвідки активно стежать за ситуацією всередині Білорусі, щоб бути готовими до можливих змін і дій з її території.
"В безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу. Але загалом цей напрямок для нас, як і раніше, залишається загрозливим, бо Білорусь продовжує перебувати в орбіті впливу Росії", - наголосив Демченко.відео дня
Демченко також припустив, що скоріше за все російський режим тисне на Білорусь, щоб та повноцінно долучилась до війни проти України.
"Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав він.
Речник ДПСУ підкреслив, що Україна посилює як прикордонну лінію, так і фортифікаційні споруди, щоб забезпечити військовим всі необхідні умови для відбиття будь-якої атаки, включно з тими, що можуть надійти з території Білорусі, незалежно від того, чи це будуть білоруські, чи російські підрозділи.
"Але зазначу, що, на даний момент, Росія безпосередньо на території Білорусі не має достатньо угрупування або сил, які б вона могла залучити для вторгнення на територію України", - підкреслив Демченко.
Що таке ДПСУ?
Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.
Ситуація на кордоні із Білоруссю - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білорусь зосередила війська на кордоні з Україною, прикриваючись навчаннями, повідомляє Міністерство закордонних справ. Під Гомельську область перекинуто Сили спецоперацій, озброєння, танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку, а також "вагнерівців".
У Центрі протидії дезінформації при РНБО, коментуючи переміщення білоруських військ, запевнили, що панікувати не варто, і що ситуація на кордоні контролюється Силами оборони України.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", після початку операції ЗСУ в Курській області Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових, вертольоти, штурмовики та важку техніку до Гомельської області, що межує з Україною.
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