'Напрямок загрозливий': в ДПСУ оцінили загрозу з боку Білорусі - що відомо

Речник ДПСУ зазначив, що Росія, ймовірно, тисне на керівництво Білорусі з метою більш активного вступу цієї країни до війни проти України.

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В ДПСУ оцінили загрозу з боку Білорусі / Колаж Главред, фото: Zelenskiy / Official, Міноборони Білорусі

Українські прикордонники не спостерігають пересування білоруських військ поблизу кордону з Україною. Однак, цей напрямок залишається загрозливим. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, що ситуація на кордоні залишається стабільною, і Сили оборони України повністю контролюють кордон без будь-яких непередбачених ситуацій. Однак підрозділи розвідки активно стежать за ситуацією всередині Білорусі, щоб бути готовими до можливих змін і дій з її території.

"В безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу. Але загалом цей напрямок для нас, як і раніше, залишається загрозливим, бо Білорусь продовжує перебувати в орбіті впливу Росії", - наголосив Демченко. відео дня

Демченко також припустив, що скоріше за все російський режим тисне на Білорусь, щоб та повноцінно долучилась до війни проти України.

"Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав він.

Речник ДПСУ підкреслив, що Україна посилює як прикордонну лінію, так і фортифікаційні споруди, щоб забезпечити військовим всі необхідні умови для відбиття будь-якої атаки, включно з тими, що можуть надійти з території Білорусі, незалежно від того, чи це будуть білоруські, чи російські підрозділи.

"Але зазначу, що, на даний момент, Росія безпосередньо на території Білорусі не має достатньо угрупування або сил, які б вона могла залучити для вторгнення на територію України", - підкреслив Демченко.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Ситуація на кордоні із Білоруссю - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білорусь зосередила війська на кордоні з Україною, прикриваючись навчаннями, повідомляє Міністерство закордонних справ. Під Гомельську область перекинуто Сили спецоперацій, озброєння, танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку, а також "вагнерівців".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО, коментуючи переміщення білоруських військ, запевнили, що панікувати не варто, і що ситуація на кордоні контролюється Силами оборони України.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", після початку операції ЗСУ в Курській області Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових, вертольоти, штурмовики та важку техніку до Гомельської області, що межує з Україною.

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