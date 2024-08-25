Білорусь стягнула війська до кордону з Україною - МЗС

Білоруські війська з технікою та танками зафіксували в Гомельській області.

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Білорусь перекинула війська до кордону з Україною / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Олег Некало

Білорусь стягнула війська до кордону з Україною. Перекидання військ здійснюється під виглядом навчань. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що до кордону перекинули Сили спецоперацій, озброєння та військову техніку, включно з танками, артилерією, РСЗО, засобами ППО та інженерною технікою. Усе це було зафіксовано в Гомельській області. Також до кордону перекинули і "вагнерівців".

"Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом", - йдеться у повідомленні. відео дня

У МЗС України закликали Білорусь "не робити трагічних помилок під тиском Москви" та відвести від кордону свої війська.

За даними "Беларускі Гаюн", біля кордону перебуває близько 1100 осіб особового складу. Ця кількість не несе загрози для України. До того ж відомо, що війська розташовані на глибині до 50 кілометрів від кордону.

Що таке "Беларускі Гаюн"? Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - останні новини

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання третини армії на кордон з Україною. Проте Держприкордонслужба зазначила, що заяви Лукашенка лише нагнітають ситуацію на користь режиму РФ.

Незабаром Білорусь показово перекинула танки у бік України. У Міністерстві оборони Білорусі стверджують, що танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони та приведені в готовність.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко попередив, що поки Білорусь залишається під впливом Росії, необхідно бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Він зазанчив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається загрозливою, але наразі не фіксується переміщення військової техніки чи особового складу з білоруського боку.

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