Десант на лівому березі Херсонщини: генерал-розвідник розкрив задум ЗСУ

ЗСУ займаються створенням плацдарму на лівому березі Херсонської області. На думку генерала Миколи Маломужа, це допоможе звільнити весь південь України.

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Генерал-розвідник розкрив задум ЗСУ на півдні / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео https://t.me/SerhiyNaiev

Сили оборони України створюють передумови для формування нового плацдарму для наступу на півдні. На думку генерала армії України, керівника Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Миколи Маломужа мова йде про лівий берег Херсонської області. Про це він заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"У першу чергу, ми з’ясовуємо позиції противника, де він готовий створити потужні укріпрайони. І перспектива, що ми замикатимемо не тільки південний напрямок прямо до Мелітополя, а й заходитимемо на лівий берег Дніпра, є: системні висадки десантів, більш потужні формати Сил спеціальних операцій, які можуть зайти на лівий берег і створити передумови замикання угруповання Запоріжжя-Херсон загалом", — сказав він.

Маломуж підкреслив, що контроль над лівобережжям Херсонської області відіграє важливу стратегічну роль у звільненні всього півдня України.

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"Наразі важливо провести операції з виявлення вогневих засобів і сил противника, які вони намагаються там додатково розміщувати для недопущення нашої висадки і, звісно, фіксація, можливого переміщення військ у різні точки лівого берега", — пояснив він.

Згідно з його словами, російська армія перекинула багато сил на Запорізький напрямок — до Токмака і Мелітополя з Херсонської області.

Він зазначив, що велику кількість особового складу та техніки з Херсонської області ворог перекинув на Запорізький напрямок, включаючи міста Токмак та Мелітополь.

"Зараз вони, звичайно, змушені або повертати частково, або додавати резерви, але резервів у противника мало. Вони не можуть підтягнути великі кошти, хоча напрямок є більш стратегічно важливим навіть, ніж східний загалом. Тому, думаю, що ми розбалансовуємо сили противника, знищуємо, і, відповідно, створюємо передумови для формування плацдарму на перспективу", — підсумував Микола Маломуж.

Наступ ЗСУ на Півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стали відомі результати просування підрозділів Збройних сил України в районі Вербового Запорізької області. Українським захисникам вдалося просунутися на цьому напрямку на відстань близько кілометра, повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Водночас, військовий аналітик Євген Дикий розповів, що російські війська активізувалися на Лимано-Куп’янському та Авдіївському напрямках фронту, аби відтягнути українські війська від півдня, де ЗСУ мають шанс звільнити Токмак та вийти до Азовського моря.

Також раніше, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

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