Генштаб побічно підтвердив просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині

Генеральний штаб ЗСУ побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра. Зокрема, в офіційних зведеннях серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказано село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі Дніпра та до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи,
"На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області", - йдеться 18 жовтня в вечірньому зведенні Генштабу у Facebook.
Вранці 19 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомив: "Авіаційних ударів зазнали: Піщане Харківської області; Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Кам’янка, Кліщіївка, Курдюмівка, Диліївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новоберислав, Козацьке, Ольгівка, Придніпровське, Піщанівка Херсонської області".
Зазначимо, Піщанівка розташована на лівому березі Дніпра.
Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни припустили, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра - зокрема, на північ від Піщанівки (в 14 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро), і до Пойми (в 11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).
ISW зазначав, що росіяни стурбовані можливістю "більш масштабної української операції" на окупованій Херсонщині.
За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра і прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють тільки південну частину Піщанівки.
Інші новини:
- Окупанти просто потраплять у "пастку": розкрито план боїв ЗСУ під Авдіївкою
- Наступ триває: ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботине - Тарнавськоий
- Бої за Кліщіївку тривають досі: ЗСУ зосереджені на одній ділянці