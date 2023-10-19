Генштаб побічно підтвердив просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині

У зведеннях Генерального штабу зазначається, що російські окупанти завдавали удару по селу Піщанівка в Херсонській області.

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Генштаб побічно підтвердив заяви про просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Генеральний штаб ЗСУ побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра. Зокрема, в офіційних зведеннях серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказано село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі Дніпра та до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи,

"На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області", - йдеться 18 жовтня в вечірньому зведенні Генштабу у Facebook.

Вранці 19 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомив: "Авіаційних ударів зазнали: Піщане Харківської області; Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Кам’янка, Кліщіївка, Курдюмівка, Диліївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новоберислав, Козацьке, Ольгівка, Придніпровське, Піщанівка Херсонської області".

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Зазначимо, Піщанівка розташована на лівому березі Дніпра.

Піщанівка розташована на лівому березі Дніпра / Фото: deepstatemap

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни припустили, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра - зокрема, на північ від Піщанівки (в 14 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро), і до Пойми (в 11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

ISW зазначав, що росіяни стурбовані можливістю "більш масштабної української операції" на окупованій Херсонщині.

За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра і прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють тільки південну частину Піщанівки.

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