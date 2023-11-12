'Відріжуть окупантів': експерт розкрив, на якому напрямку ЗСУ можуть потужно наступати

Якщо українські військові відступлять на правий берег Дніпра, окупанти майже напевне замінують лівий берег, вважає Мусієнко.

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Мусієнко розповів про наступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко спрогнозував, на якому напрямку ЗСУ зможуть організувати стрімкий наступ.

В ефірі Radio NV Мусієнко розповів, що такий наступ може стати можливим після створення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Звільнення Олешок, звільнення Нової Каховки і створення плацдарму там з метою ведення наступальних дій дало би перспективи витісняти деякі угруповання російських військ далі, в Крим, або відрізати їх від забезпечення", - пояснив він. відео дня

Створення такого плацдарму також може мати на меті витягувати значні обсяги російських сил з мелітопольського напрямку, зокрема з-під Токмака, що дасть можливість українським силам продовжити там наступальні дії та створювати серйозні логістичні проблеми для окупантів з двох боків.

"Це буде все ж таки стрімкий наступ, або, зрештою, це будуть бойові дії з метою сковування, внаслідок яких наші сили можуть відійти, знову ж таки, на правобережжя", - резюмував Мусієнко.

Експорт зауважив, що, якщо українські військові відступлять на правий берег Дніпра, окупанти майже напевне замінують лівий берег та окопаються там, як на мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, що ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на Херсонщині. Сили оборони встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми та від Олешок.

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