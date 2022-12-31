Бахмут як місто більше не існує - Буданов

Наступальний потенціал окупантів не вичерпується, зазначив начальник ГУР.

Бахмут / t.me/V_Zelenskiy_official

Бахмут у Донецькій області як місто більше не існує, певні райони відновленню не підлягають.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час інформаційного телемарафону повідомив, що росіяни там зазнають величезних втрат.

"Військова ситуація там не катастрофічна. Якщо вас цікавить моє враження, там катастрофа з самим містом... На мою думку, він більше як місто не існує. Певні райони точно відновленню не підлягають. Окупанти абсолютно зруйнували, зробили непридатним для життя ціле місто", - сказав він.

Водночас начальник ГУР зазначив, що наступальний потенціал окупантів не вичерпується.

"Так, він не може вичерпатися. Вони постійно закликають нових людей. Вони кидаються хвилями. Хвилі йдуть: скосили - інша, наступна і так далі... Мобілізаційний ресурс в Росії дуже значний. Вони можуть закликати людей ще дуже довго", - додав Буданов.

Візит Зеленського в Бахмут

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області. Там він зустрівся з військовими і вручив їм державні нагороди.

Після цієї новини в Кремлі поспішили заявити, що російський диктатор Володимир Путін також був на фронті. Однак журналісти-розслідувачі з'ясували, що" зоною СВО", в якій нібито був президент РФ, виявився російський Ростов-на-Дону.

Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського до Бахмута на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль і не можуть домогтися ніяких успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.

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