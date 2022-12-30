ЗСУ наступають, вагнерівців "кладуть пачками": окупанти волають через втрати під Бахмутом

ЗСУ відсунули росіян з їхніх позицій під Бахмутом і продовжують наступати, кажуть окупанти.

ЗСУ тіснять окупантів під Бахмутом / Twitter / informatorlgua, Freeradio

У боях під Бахмутом Донецької області російські окупанти несуть величезні втрати. У деяких підрозділах РФ цей показник доходить до 40% особового складу.

Один з російських військових, який перебуває під Бахмутом, розповів "Важливим історіям", що після приїзду Володимира Зеленського ЗСУ стали воювати з новою силою.

"Наче їм якоїсь святої води для хоробрості привезли", - каже окупант.

За його словами, ЗСУ відсунули росіян з їхніх позицій і продовжують наступати, "іноді вдало".

За словами співрозмовника, в його підрозділі вже близько 40% загиблих: "Втрати є кожен день".

Разом з ним воюють і мобілізовані, але більша частина з них вже "200-ті і 300-ті" (загиблі і поранені). "Реально не впевнений, що повернемося звідси", — каже військовий.

Російський окупант також розповів про великі втрати в ПВК Вагнера, найманці якої воюють під Бахмутом. За його словами, незважаючи на "красиві відоси", які знімають медіа засновника ПВК Євгена Пригожина, насправді вагнерівців "кладуть пачками". Найманців військовий називає "професійними бойовиками".

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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