"З усією українською армією воюємо": вагнерівці ниють через обстановку під Бахмутом

Найманці-артилеристи записали гнівне звернення начальнику Генштабу РФ.

Вагнерівці скаржаться Герасимову / скріншот з відео

Найманці приватної військової компанії "Вагнер"записали відеозвернення до начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, в якому обурилися дефіцитом боєприпасів.

Відповідне відео опублікував в Twitter журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

Невдоволення найманців-артилеристів викликано дефіцитом боєприпасів і нездатністю російського Генштабу налагодити логістику для їх регулярного підвезення на передову.

"Начальник генерального штабу. Ти- [нехороша людина-неценз.] і чорт [поганий-неценз.] ... У нас немає снарядів. Там хлопці гинуть за нас, а ми сидимо, не допомагаємо. Нам потрібні снаряди. Ми тут під Бахмутом. З усією українською армією воюємо. Де ти? Допоможи нам нарешті", - говорили вагнегівці на відео.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай" , який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко , який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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