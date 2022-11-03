"Бачились, коли гуляв з дитячим візочком": глава Сумської ОВА втратив друга-військового на фронті

На фронті загинув Євген Лишенко із Сумщини / Колаж фото Сумська міськрада, 10-а горно-штурмова бригада

На фронті у бою проти окупантів загинув український військовий Євген Лишенко. Він був родом із Сумщини. Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Виявляється, він товаришував з українським військовим понад 20 років.

"Завжди позитивний, усміхнений, щирий. Він завжди був готовий прийти на допомогу, відстоював справедливість, допомагав побратимам - учасникам АТО/ООС. Женя - мій товариш, з яким знайомі більше 20 років. Останнім часом бачились, коли він з дитячим візочком гуляв по Театральній площі у Сумах, куди я теж частенько виходив з донечками на прогулянку", - написав Живицький.

Євген вперше пішов на фронт, коли Росія напала на Донбас, вдруге - коли відбулося повномасштабне вторгнення. Лишенко служив у прикордонних та десантно-штурмових військах, він був командиром взводу.

Євген отримав поранення на фронті, але вилікувався та наприкінці вересня повернувся на фронт. Через місяць після цього його не стало. Євген загинув на Луганському напрямку 25 жовтня. 17 листопада йому мало б виповнитись 46 років.

На фронті загинув Євген Лишенко із Сумщини / Дмитро Живицький

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

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