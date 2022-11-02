Мріяв дожити до перемоги і зіграти весілля: на Донбасі загинув 27-річний військовий

На Донбасі загинув український військовий Василь Погорілий / "Галка"

У Донецькій області в бою проти російських окупантів загинув 27-річний український військовий Василь Погорілий. Він був родом з села яківка Івано-Франківської області. Про це розповіла сестра загиблого виданню Галка.

Василь пішов добровольцем на фронт і опинився у складі 10 гірсько-штурмової бригади. Він зі своїми побратимами був на найгарячіших напрямках.

На початку літа у нього над головою розірвалися три снаряди. Василя повністю присипало землею. Виявилося, що боєць отримав контузію, але зміг пробігти в амуніції і зі зброєю ще 7 кілометрів.

Василь вилікувався і знову повернувся на фронт. Він мріяв до перемоги і зіграти гучне весілля з нареченою, яка чекала його повернення.

"Після перемоги вони планували одружитися. Казав: "Зараз веселитися не можна, а я хочу, щоб у мене весілля було веселе, щоб було багато музики". Цього не сталося, тільки біль, пам'ять і вдячність. За наші спокійні ночі і ранок хтось віддає своє життя, тому ми повинні пам'ятати про кожного свого героя. Повинні бути вдячні, молитися і обов'язково допомагати тим, хто воює", – сказала сестра загиблого воїна.

Василь загинув 27 жовтня в селі Яковлівка в Донецькій області. Захисника поховають у рідному селі, його тіло вже привезли рідним. У Василя залишилися батьки, дві сестри і наречена.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

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