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Було всього 10 хвилин: командувач ССО розкрив нові деталі прориву на "Азовсталь"

Юрій Берендій
30 жовтня 2023, 19:34
Командувач ССО повідомив про нові, раніше невідомі деталі авіапрориву до оточеного Маріуполя. За його словами, діяли у режимі повного радіомовчання.
ВСУ
Командувач ССО раніше невідомі деталі операції на "Азовсталі" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони України

Генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко розкрив нові подробиці авіапрориву на територію "Азовсталі" в Маріуполі, який був оточений військами росіян. Українські війська використовували гелікоптери для здійснення семи успішних вильотів, кожен із яких включав в себе різну кількість транспортних засобів і одночасно виконувався кілька операцій. Про це Хоренко розповів в інтерв'ю ТСН.

"Я дуже добре пам’ятаю ці моменти, коли були перші рейси і як вони планувалися. Це були важкі рішення. Коли ми спілкувалися з пілотами, комбригами і командувачами армійської авіації, вони нам допомагали планувати ці польоти на "Азовсталь". Було вдалих сім рейсів. У кожному польоті брала участь різна кількість вертольотів. Ми вивчили обстановку, противника, радіоелектронну обстановку і планували маршрут. Паралельно проводилося декілька операцій: і наземна, і повітряна", – розповів командувач ССО.

За його словами, тоді він вперше стикався з такими операціями, тому через відсутність необхідного досвіду довелося приймати рішення вже в ході самої операції. Проблема полягала в тому, що гвинтокрил не був здатний підняти усю необхідну для захисників на "Азовсталі" вагу вантажу, і тому довелося вибирати, що брати з собою.

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"Коли тобі привозять боєкомплект, який ти повинен загрузити, і Редіс, з яким безпосередньо підтримували зв’язок, каже, що йому саме на даний час необхідне. У тебе 15 тонн вантажу, а один вертоліт може біля двох тонн взяти. А в тебе ще приходить 10 добровольців. Кажуть: ми також хочемо полетіти захищати "Азовсталь". Тому що ми розуміли: були і втрати і моральне виснаження людей. Ми приймали важкі рішення: чи боєкомплект загрузити, медикаменти, тоді засоби зв’язку, старлінки тільки у нас з’являлися, або люди, які повинні були захищати. Ми були обмежені, рахувалося по хвилинам", – розповів Хоренко.

Командувач ССО каже, що також було велике число добровольців, які виявили бажання підтримати. Вони мали пряме або опосередковане відношення як до "Азову", так і до бійців, які перебували в той час в Маріуполі.

За словами Хоренка, військові діяли у режимі повного радіомовчання і планували, що вивантаження мало займати не більше 10 хвилин. За 7 рейсів один військовослужбовець опинився у полоні, проте його вже обміняли.

"Але завжди люди справлялися до 5 хвилин. Після цього було завантаження поранених, які в більш важкому стані. Було декілька історій, мало хто про них знає. Як люди, спеціалісти високого профілю, вилітали, працювали там та певними рейсами примудрялися повертатися. Тому що вони були потрібні на інших напрямках", – розповів командувач ССО.

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські окупанти влаштували перестрілку один з одним.

Також, у тимчасово окупованому Маріуполі, Донецька область, померло 26 російських окупантів, ще 15 загарбників потрапили в реанімацію за загадкових обставин. Ймовірною причиною цих значних втрат у російській окупаційній армії є отруєння. Кремлівські пропагандисти почали виражати обурення через ці події та почали висловлювати підозри щодо "диверсантів".

Водночас, радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські військові хочуть побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою, аби "вирішити всі питання військової та цивільної логістики".

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війна в Україні ЗСУ бої в Мариуполе
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