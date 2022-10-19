Авіація ЗСУ випатрала позиції окупантів на півдні: 84 "двохсотих" і палаюча техніка

Авіація ЗСУ випатрала позиції окупантів на півдні/ скріншот відео Espreso.TV

Авіація Збройних сил України завдала 15 ударів по російським окупантам на південному напрямку.

Як повідомили на Facebook-сторінці оперативного командування "Південь", удари були нанесені по опорних пунктах і місцях зосередження сил і засобів противника.

Росіяни втратили 84 людини, дві самохідні гаубиці типів "Акація" і "Мста-С", танк, три одиниці автомобільної та броньованої техніки, а також три склади з боєприпасами в Бериславському та Баштанському районах.

Відзначається, що окупанти ведуть оборону і намагаються утримати зайняті рубежі. Триває вогневе ураження позицій ЗСУ вздовж лінії фронту із застосуванням авіації, ствольної артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляв Главред, військовослужбовці 93-ї бригади Збройних сил України знищили найдорожчий танк російської армії - Т-90М прорив. Бойова машина була ліквідована в районі Бахмута Донецької області.

Раніше Збройні Сили України захопили елітний трофей - кращий бойовий танк російської армії т-90М прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка. Новітній російський танк Т-90м був знайдений в Харківській області в ідеальному стані.

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