ЗСУ знищили командира "елітного" загону спецпідрозділу ГРУ Росії

Російські військові зазнали нових втрат в Україні/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Бійці Збройних сил України знищили командира роти спецназу ГРУ російських окупантів.

Про це повідомив в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він також опублікував фото ліквідованого офіцера-рашиста.

За його даними, знищений старший лейтенант РФ Едуард Норполов, який командував ротою спецназу.

"Командир роти 14 обрспн гру старший лейтенант Норполов Едуард успішно демобілізований", - додав Штефан.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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