Начальники розвідки та артилерії - знищені: ЗСУ покришили бригаду "бучанських катів" РФ

Знищені підрозділи 37-ї мотострілецької бригади РФ з Бурятії / DVIDSHUB Flickr/Байкал Daily

В результаті удару високоточних реактивних комплексів залпового вогню HIMARS Збройні сили України завдали вогневого ураження підрозділам 37-ї окремої мотострілецької бригади з Бурятії, що входять в 36 загальновійськову армію ЗС РФ.

"Для особового складу 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ участь у "спеціальній військовій операції" дається дуже важко", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Dosye_shpiona.

Зазначається, що підрозділи 37-ї окремої мотострілецької бригади РФ перебували на сході України.

"В одну з ночей позиції 37 омсбр і 35 зенітної ракетної бригади (в/ч 34696, Бурятія) були обстріляні українською армією з РСЗВ HIMARS. В результаті були знищені пункти польового управління бригад. У 37 омсбр: начальник розвідки - Барабанщиків (загинув); начальник артилерії – Гатаулін (загинув); старший офіцер – Паличук (загинув); начальник управління зв'язку – Кий (поранений). У 35 зрбр поранено трьох невстановлених офіцерів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що раніше підрозділи цієї бригади перебували в Київській області і її військовослужбовців ідентифікували як учасників геноциду і військових злочинів в населених пунктах Київщини.

"У березні-квітні місяці підрозділи армії, зокрема 37 омсбр (в/ч 69647, Бурятія) перебували в Київській області. За повідомленнями українських ЗМІ, при відході з с. Макарів Київської області, бригада втратила понад 700 військовослужбовців пораненими і вбитими. Пізніше, після доукомплектації частини, вони були перекинуті на позиції ЗС РФ на сході України", – повідомляє канал.

Раніше повідомлялося, що окупантів з 64-ї бригади армії РФ, які в Київській області займалися мародерством і вбивали мирних жителів, перекинули на інший напрямок фронту в Україні.

Нагадаємо, Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

Читайте також: