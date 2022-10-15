Помста за Дніпропетровщину: Авіація ЗСУ 13 разів навідалася на позиції окупантів на півдні

Авіація ЗСУ 13 разів навідалася на позиції окупантів на півдні / скріншот

Протягом п'ятниці, 14 жовтня, авіацією ЗСУ було завдано 13 ударів по ворожих позиціях на південному напрямку.

Вогнем був знищений Російський склад з боєприпасами, а також 18 військовослужбовців і 15 одиниць бронетехніки армії РФ, повідомили в ОК "Південь".

"Реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган" противником до вечора випущено з десяток снарядів по марганцю і Добрій Надії, що на Нікопольщині в Дніпропетровській області. Масштаби пошкоджень уточнюються, попередньо люди не постраждали. Штурмовою і армійською авіацією було 6 разів атаковано напрямок Давидова Броду", – йдеться в повідомленні.

У відповідь авіацією ВПС ЗСУ було завдано 13 ударів, у тому числі по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння і техніки, зокрема, по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереженню боєзапасу.

"Підтверджені втрати противника складають 18 рашистів, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 1 самохідна гармата калібру 203-мм "Піон", 4 одиниці авто-бронетехніки і 1 склад з боєприпасами в Берисласком районі. Пошкоджено ще 3 самохідні гаубиці "Мста-С", 1 "Град", 1 великокаліберна гармата "Гіацинт-Б", 1 танк та інша броньована техніка", – йдеться у зведенні.

Раніше Збройні Сили України відповіли окупантам на потужні ракетні обстріли. За останні кілька днів українські захисники ліквідували три комплекси зенітно-ракетних установок з-300, з яких окупанти нещадно обстрілювала Запоріжжя. Крім ЗРК, знищено 10 одиниць іншої техніки.

Також повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.

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