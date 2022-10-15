Помста за Дніпропетровщину: Авіація ЗСУ 13 разів навідалася на позиції окупантів на півдні

Російські війська вчора обстріляли Дніпропетровську область, але ЗСУ гідно відповіли.
Протягом п'ятниці, 14 жовтня, авіацією ЗСУ було завдано 13 ударів по ворожих позиціях на південному напрямку.
Вогнем був знищений Російський склад з боєприпасами, а також 18 військовослужбовців і 15 одиниць бронетехніки армії РФ, повідомили в ОК "Південь".
"Реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган" противником до вечора випущено з десяток снарядів по марганцю і Добрій Надії, що на Нікопольщині в Дніпропетровській області. Масштаби пошкоджень уточнюються, попередньо люди не постраждали. Штурмовою і армійською авіацією було 6 разів атаковано напрямок Давидова Броду", – йдеться в повідомленні.
У відповідь авіацією ВПС ЗСУ було завдано 13 ударів, у тому числі по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння і техніки, зокрема, по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереженню боєзапасу.
"Підтверджені втрати противника складають 18 рашистів, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 1 самохідна гармата калібру 203-мм "Піон", 4 одиниці авто-бронетехніки і 1 склад з боєприпасами в Берисласком районі. Пошкоджено ще 3 самохідні гаубиці "Мста-С", 1 "Град", 1 великокаліберна гармата "Гіацинт-Б", 1 танк та інша броньована техніка", – йдеться у зведенні.
Раніше Збройні Сили України відповіли окупантам на потужні ракетні обстріли. За останні кілька днів українські захисники ліквідували три комплекси зенітно-ракетних установок з-300, з яких окупанти нещадно обстрілювала Запоріжжя. Крім ЗРК, знищено 10 одиниць іншої техніки.
Також повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.
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