Авіація ЗСУ 22 рази пройшлася по позиціях росіян: втрати окупантів перевалили за сотню

Авіація ЗСУ 22 рази пройшлася по позиціях росіян / Фото УНІАН

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 22 удари, знищено два БПЛА типу "Орлан-10" та шість ударних дронів "Шахед-136".

Також підтверджено знищення складів боєприпасів противника в Запорізькій області 29 жовтня, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу становлять до 30 осіб загиблими і близько 100 - пораненими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари - під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

"На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу "Орлан-10" і шість ударних дронів "Шахед-136". Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів і чотири інших важливих військових об'єкта противника", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що 27 жовтня українські захисники протягом сорока хвилин збили російський ударний вертоліт до-52, а також штурмовик Су-25. Вартість однієї одиниці Ка-52 становить близько $16 млн, а Су‒25 - $11 млн. тому загальна вартість знищеної техніки становить близько $27 млн.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. "Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", - йдеться в тексті.

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