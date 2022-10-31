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ЗСУ на Півдні знищили десятки окупантів, 2 склади з боєприпасами, танк та "Акацію" ворога

31 жовтня 2022, 07:12

Ракетно-артилерійські підрозділи 30 жовтня виконали 156 вогневих завдань. Збройні сили озвучили нові втрати росіян на південному напрямку.

ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ озвучили нові втрати росіян на Півдні / Фото 10-та гірсько-штурмова бригада

Захисники України продовжують контролювати ситуацію в Південнобузькому напрямку. 30 жовтня сили оборони знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Як повідомляє у Facebook Оперативне командування Південь, Авіація ЗСУ тричі атакувала райони зосередження особового складу та техніки окупантів. У свою чергу ракетно-артилерійські підрозділи виконали 156 вогневих завдань.

Підтверджені втрати РФ за добу становлять:

  • 27 солдатів;
  • танк;
  • 2 міномети;
  • самохідна великокаліберна гаубиця"Акація";
  • 23 міліметрова зенітна установка;
  • 5 одиниць автобронетехніки.

У Баштанському та Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України вперше за час повномасштабної війни з РФ знищили цілу батарею з САУ "Мста-С" окупантів. Загалом, на Луганщині під час контрнаступу ЗСУ було спалено одразу п'ять самохідних артилерійських установок.

29 жовтня стало відомо, що українські військові знищили близько 300 російських окупантів. Вони готувалися до нападу на українських захисників поблизу Майорського.

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