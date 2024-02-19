Ворог стягує резерви: боєць ЗСУ назвав імовірний напрямок нового удару РФ

ЗСУ готові зустріти ворога в повній бойовій готовності, підкреслив Євген Ієвлєв.

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РФ може піти на новий штурм / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв прокоментував імовірність нового удару окупантів РФ після захоплення Авдіївки Донецької області.

Він не виключив, що загарбники можуть розгорнути сили на Горлівський напрямок, щоб спробувати вирівняти лінію фронту. Як підкреслив український захисник в ефірі Еспресо, ворог уже підтягує свої резерви.

"Ми, як і раніше, чекаємо в максимальній бойовій готовності, тому що ворог може підтягнути і розгорнути свою техніку на нас. Наш підрозділ, наскільки може, дотягується і відпрацьовує дронами по техніці та особовому складу противника. Поки що жодного руху загарбників у наш бік немає, проте ми перебуваємо в постійній бойовій готовності, тому що техніка, яку підтягнув ворог, може розвернутися і піти на нас у будь-який час", - попередив він.

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Ієвлєв також додав, що ЗСУ готові зустріти ворога в повній бойовій готовності, водночас для реалізації своїх цілей ворогу доведеться пройти певну відстань, де він покладе свою техніку та особовий склад.

"Якщо ви подивитеся на карту, то буде логічно, що ворог після Авдіївки буде потроху тиснути на нашій ділянці, тому що йому потрібно вирівнювати лінію фронту", - резюмував він.

Раніше майор ЗСУ дав тривожний прогноз. Максим Жорін дав прогноз з приводу того, чи здатні російські окупанти на подальше просування.

Нагадаємо, у Раді назвали причину виходу ЗСУ з Авдіївки. Для захоплення Авдіївки ворог використовував велике ударне угруповання, а також спирався на свою перевагу в повітрі.

Як повідомлялося раніше, Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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