Всі області України укріплюють кордони та будують фортифікаційні споруди на фронті - ОП

Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди.

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Україна укріплює фортифікаційні споруди / колаж: Главред, фото: facebook/oleksyikuleba

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба заявив, що у прифронтових і прикордонних регіонах України тривають роботи з будівництва фортифікаційних споруд і збільшення кількості мобільних вогневих груп.

"Важливо, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі області України. Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, облаштовувати системи загороджень тощо. Кіровоградщина та Закарпаття - допомагають у Запорізькій області. Тернопільщина та Львівщина - у Сумській. Бригади з Івано-Франківської, Полтавської, Черкаської, Хмельницької та Чернівецької областей - будують захист на Донеччині", - розповів Олексій Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, щонайменше половину дронів, які РФ чи не щодня запускає по Україні, збивають мобільні вогневі групи.

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"Саме тому разом з обласними військовими адміністраціями продовжуємо роботу над збільшенням мережі таких груп та їх укомплектування для боротьби із "шахедами" по всій Україні", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ Євген Ієвлєв назвав імовірний напрямок нового удару РФ. Загарбники можуть розгорнути сили на Горлівський напрямок, щоб спробувати вирівняти лінію фронту. Окупанти уже підтягують свої резерви.

Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ЗСУ відбивають наступ РФ на півдні. Російські окупанти під час наступальних дій на Запорізькому напрямку застосовують звичну для них тактику малих груп.

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