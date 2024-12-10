У разі втрати Покровська, армія РФ прорве ще одну область - військовий

Дніпропетровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування російських військових там буде швидшим.

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Станіслав "Осман" Бунятов (на фото зліва) розповів про наслідки втрати Покровська / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 24 ОМБр ім. короля Данила

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Наслідки від можливої втрати Покровська

Військовий попередив усіх "поціновувачів переговорів" із РФ

У разі втрати Покровська (Донецька область) посиплеться фронт у Дніпропетровській області. Таку думку висловив у Telegram український військовий, командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

"Усі вже змирилися з тим, що росіяни (нецензурн, - ред) зайдуть у Покровськ, але мало усвідомлюють, які наслідки це матиме для обороноздатності Дніпропетровської області", - зазначив "Осман". відео дня

Військовий пояснив, що Дніпропетровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування російських військових там буде швидшим. Також він зазначив, що щойно росіяни зайдуть у Дніпропетровську область, то диктуватимуть умови про повну передачу її до складу РФ.

Бунятов уточнив, що його пост адресований насамперед депутатам, які не розуміють, де стоять окупанти, а також для всіх "цінителів переговорів".

/ Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, окупанти захопили Новопустинку і нарощують сили для окупації Покровська. Вони також намагаються захопити Новотроїцьке і мають певні успіхи в Пушкіному.

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ і просуваються в цьому напрямку. Ворог уже перейшов від піших штурмів до штурмових дій на автотранспорті.

Російська окупаційна армія зосереджена на захопленні міста Покровськ у Донецькій області. 8 грудня українські війська перейшли в наступ і повернули собі нещодавно втрачені позиції в районі міста Велика Новосілка. Проблема в тому, що ця атака відбулася на ділянці фронту, яка насправді не є критично важливою ні для України, ні для Росії. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс. За його словами, майбутня російська облога Покровська не залежить від того, яка сторона контролює Велику Новосілку і прилеглі села.

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Хто такий Станіслав "Осман" Бунятов 23-річний український військовий, автор Telegram-каналу "Говорят Снайпер", молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Російське повномасштабне вторгнення Станіслав зустрів у Мелітополі, проживаючи там як цивільний. До захоплення міста окупаційними військами займався волонтерською діяльністю на підтримку ЗСУ та дитячих будинків. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста до Запоріжжя. 7 березня 2022 року на добровільній основі вступив до лав Збройних Сил України.

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