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Україна готова до негайного припинення вогню: Буданов розкрив позицію РФ

Віталій Кірсанов
26 вересня 2026, 16:05оновлено 26 вересня, 17:14
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Буданов заявив, що Росія не готова до негайного припинення вогню.
Україна готова до негайного припинення вогню
Україна готова до негайного припинення вогню / Колаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin

Коротко:

  • Буданов наголосив, що війна зрештою має завершитися
  • Вплив США дає Україні можливість рухатися в напрямку встановлення миру

Україна публічно заявила про готовність до негайного припинення вогню, однак Росія поки що не демонструє наміру погодитися на такий крок. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce.

За словами Буданова, українська сторона вже сформулювала свою позицію та пропозицію щодо припинення бойових дій.

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"Уже зараз є дуже відкрита пропозиція, яку озвучив сам президент України: „Україна закликає до негайного припинення вогню"", - сказав глава ОП.

Він стверджує, що Москва займає протилежну позицію. За словами Буданова, російська сторона не виявляє готовності погодитися на припинення вогню і продовжує знаходити причини, через які цей крок нібито не має відбутися зараз.

"Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не має статися зараз", - зазначив керівник ОП.

При цьому Буданов підкреслив, що війна зрештою має завершитися. Він зазначив, що бойові дії тривають уже занадто довго.

"Настане час, коли їй має прийти кінець", - заявив голова ОП.

Окремо Буданов наголосив на ролі США в переговорному процесі. За його словами, вплив Вашингтона дає Україні можливість рухатися в напрямку встановлення миру.

"З огляду на вплив США, у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все, що від нас залежить, щоб цей мир настав", - сказав він.

Раніше Буданов також заявляв, що Україна передавала російській стороні пропозицію про припинення вогню, яка стосувалася не лише ударів, а й бойових дій на фронті. За його словами, пропозиція була доведена до керівництва РФ, однак відповіді Москва не надала.

Україна готова до негайного припинення вогню: Буданов розкрив позицію РФ
Інфографіка: Главред

Чи справді РФ буде готова до переговорів після виборів

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив, що заяви американської сторони про можливу готовність Москви до переговорів після виборів у Росії не мають під собою реальної основи.

За його словами, сама американська команда фактично визнала нереалістичність швидкого перемир’я.

"Кушнер фактично проговорився під час прес-конференції в Києві, коли сказав: якщо нам вдасться щось зробити до зими, це буде дивом. Тобто вони самі не розраховують на припинення вогню протягом найближчого місяця-двох або трьох", - зазначив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що США проведуть новий раунд переговорів з Україною та країною-агресором Росією щодо припинення війни. Вони відбудуться протягом 10 днів після того, як українська сторона проінформує європейців про нові деталі, а американські переговірники проведуть зустріч із росіянами.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що українські війська перевершують супротивника на полі бою і фактично виграють війну, тому Кремль повинен без зволікання сісти за стіл переговорів.

Зеленський також заявив, що вимоги Росії визнати її суверенітет над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей вийшли з переговорного порядку денного.

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Про особу: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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