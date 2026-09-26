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4 принципи для миру: Китай на Генасамблеї ООН зробив заяву щодо війни в Україні

Юрій Берендій
26 вересня 2026, 18:16
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Китай заявив про чотири принципи миру для України. Пекін готовий і надалі сприяти політичному врегулюванню війни через діалог і переговори.
4 принципи для миру: Китай на Генасамблеї ООН зробив заяву щодо війни в Україні
Китай назвав 4 принципи для миру в Україні - заява в ООН / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Китай заявив про роль у врегулюванні війни
  • Пекін назвав чотири принципи для миру

Китай заявив про готовність і надалі відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання війни Росії проти України через діалог і переговори. Про це заявив заступник голови КНР Хань Чжен під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

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За його словами, Пекін орієнтується на підходи, сформульовані головою КНР Сі Цзіньпіном у контексті війни в Україні.

"Стосовно України голова КНР Сі Цзіньпін сформулював чотири принципи задля запобігання ескалації та відновлення миру. Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту", - сказав Хань.

Йдеться про принципи, які Сі Цзіньпін представив у квітні 2024 року. Вони передбачають пріоритет миру та стабільності, деескалацію ситуації, недопущення подальшого загострення протистояння та створення умов для діалогу.

Пекін водночас заявляє, що саме переговорний формат має залишатися основним шляхом для пошуку політичного врегулювання російсько-української війни.

Війну в Україні можна закінчити одним дзвінком Путіну - коментар експерта

На рішення Володимира Путіна щодо війни проти України може вплинути не Дональд Трамп, а лідер Китаю Сі Цзіньпін. Пекін має достатньо економічних важелів, аби змусити Москву змінити позицію. Про це повідомив військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак у чаті на Главреді.

Ключовим фактором Ступак називає залежність російської економіки від китайського ринку. Йдеться, зокрема, про постачання до КНР російських енергоносіїв, деревини, вугілля та іншої сировини.

"Китай наживається на Росії. Самі росіяни визнають, що немає китайських партнерів – є китайські торгаші. Тому, на мою думку, ймовірність того, що Китай хоче закінчити війну – мінімальна, йому це нецікаво", - зауважив Ступак.

Водночас, за оцінкою експерта, потенційний вплив Пекіна на Москву не означає, що Китай прагне використати його саме для припинення війни. Для китайського керівництва важливішими залишаються власні економічні та геополітичні інтереси.

Ступак також звернув увагу на позицію КНР щодо міжнародного посередництва. За його словами, Китай не має значного досвіду у врегулюванні подібних воєнних конфліктів і наразі не демонструє зацікавленості у виконанні такої ролі.

"Однак, Китаю цікаво, що запропонує західний світ в обмін на тиск Пекіна на Москву. Поки що західний світ нічого запропонувати не може. Збереження американського ринку? Але американський ринок залежить від китайських товарів, їм немає альтернативи", - зазначив експерт.

Окремо він вказав на масштаб економічних зв'язків між Китаєм та США. За словами Ступака, товарообіг між країнами становить близько 650 мільярдів доларів на рік, при цьому американський імпорт із КНР сягає приблизно 350 мільярдів доларів.

"Навіть на кепках Трампа з написом "Make America great again" лейбл "Made in China". Товарообіг між Китаєм та США становить 650 мільярдів доларів на рік, і Китай постачає до Штатів товарів на 350 мільярдів доларів. Тому я думаю, що США особливо не мають варіантів для тиску", - додав Ступак.

4 принципи для миру: Китай на Генасамблеї ООН зробив заяву щодо війни в Україні
Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Засідання Генасамблеї ООН - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту ООН за відображення Криму як відокремленої території. Литовський президент під час зустрічі з генеральним секретарем ООН закликав дотримуватися міжнародного права та відновити відображення суверенітету в межах визнаних кордонів. На карті у проєкції Equal Earth Крим позначений сірим і візуально відокремлений від України, через що Литва та Україна утрималися під час голосування за відповідну резолюцію ООН.

Володимир Зеленський повідомив про наслідки ракетних і дронових ударів по Києву та закликав до міжнародного тиску на Росію. Президент на Генасамблеї закликав посилити санкції проти Росії та звернув увагу на удари по цивільній інфраструктурі. Російські удари 23 вересня призвели до загибелі двох людей і поранення 24 осіб у Києві.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило позицію щодо готовності до перемир'я та вимог до РФ. У спільній заяві 51 країни-члена ООН було зазначено про готовність України до повного і безумовного припинення вогню та зверненося з закликом до Росії зробити те саме. У документі також містився заклик до негайного повернення в Україну свавільно переміщених і депортованих українських цивільних, зокрема дітей.

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Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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