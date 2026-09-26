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"У мене багаж травм": Тарас Тополя розповів про особисте життя після розлучення

Віталій Кірсанов
26 вересня 2026, 17:44
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Артист зізнався, що зараз не ходить на побачення, і пожартував щодо власного "багажу травм".
Тарас Тополя розповів про своє особисте життя після розлучення
Тарас Тополя розповів про особисте життя після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя; скріншот із відео

Коротко:

  • Тарас Тополя та Олена Тополя офіційно розірвали шлюб наприкінці 2025 року
  • Співак стверджує, що побачення залишилися далеко в минулому

Фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів про своє особисте життя після розлучення зі співачкою Оленою Тополею. Артист зізнався, що зараз не ходить на побачення, і пожартував про власний "багаж травм".

Розмова на цю тему відбулася в ефірі "Нашого радіо". Під час інтерв’ю Тараса Тополю запитали, чи почав він зустрічатися з кимось після розлучення з дружиною.

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Співак стверджує, що побачення залишилися далеко в минулому. За словами артиста, зараз він не шукає нових стосунків. При цьому Тополя з гумором зазначив, що у нього вже є троє дітей і накопичився певний життєвий досвід.

"Та коли у мене були побачення… Я не ходжу на побачення. У мене троє дітей, у мене вже є свій багаж травм за ці роки", - зізнався виконавець.

Тарас Тополя та Олена Тополя офіційно розірвали шлюб наприкінці 2025 року після 12 років спільного життя. Колишнє подружжя не стало докладно розповідати про причини розлучення. При цьому в документах було зазначено, що у них різні погляди на життя та сім’ю. У колишнього подружжя троє спільних дітей - сини Роман і Марк та донька Марія.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / інфографіка: Главред

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Про особу: Тарас Тополя

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

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