Названо представника України на "Дитячому Євробаченні-2026"

Коротко:
- Еріка Колесніченко виступить із піснею "НЕ колискова"
- "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 24 жовтня на Мальті
Еріка Колесніченко стала переможницею національного відбору та отримала право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2026". Юна виконавиця виступить із піснею "НЕ колискова". Про це повідомляє "Євробачення Україна" у Facebook.
За підсумками голосування Колесніченко отримала 5 балів від професійного журі та максимальні 6 балів від глядачів. Таким чином, саме вона стала представницею України на майбутньому конкурсі.
"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 24 жовтня на Мальті. Конкурс пройде на арені MFCC, розташованій у місті Та-Калі.
В останні роки українські представники демонстрували високі результати на дитячому пісенному конкурсі. Зокрема, Анастасія Дімід посіла п’яте місце на "Дитячому Євробаченні-2023" у Ніцці, Артем Котенко посів третє місце у 2024 році в Мадриді, а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" здобула друге місце на конкурсі 2025 року в Тбілісі.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше "Главред" повідомляв, що в суботу, 26 вересня, 46-річна українська телеведуча Соломія Вітвицька народила дитину. "Ми тебе дуже чекали, синку", - йдеться в повідомленні. Телеведуча планувала партнерські пологи, проте не була впевнена, що коханий того ж дня не буде на службі. Але йому все ж вдалося бути присутнім і підтримати кохану.
Російські судово-медичні експерти встановили попередню причину смерті телеведучого-путініста та музичного критика Сергія Соседова. Як пишуть російські ЗМІ, результати експертизи вже повідомили його близьким, однак офіційно їх поки що не оприлюднили.
Читайте також:
- "Приліт додому": 10-річна учасниця "Дитячого Євробачення" пережила удар РФ
- Номер Швейцарії порівняли з номером України на Дитячому Євробаченні
- Стало відомо, де відбудеться Дитяче Євробачення 2026
Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейського мовного союзу. Аналог пісенного конкурсу "Євробачення" з тією відмінністю, що в якості виконавців виступають діти та підлітки віком до 14 років, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред