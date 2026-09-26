Названо представника України на "Дитячому Євробаченні-2026"

Еріка Колесніченко представлятиме Україну на Дитячому "Євробаченні-2026".

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Еріка Колесніченко представлятиме Україну на Дитячому "Євробаченні-2026" / колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/suspilne.eurovision

Коротко:

Еріка Колесніченко виступить із піснею "НЕ колискова"

"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 24 жовтня на Мальті

Еріка Колесніченко стала переможницею національного відбору та отримала право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2026". Юна виконавиця виступить із піснею "НЕ колискова". Про це повідомляє "Євробачення Україна" у Facebook.

За підсумками голосування Колесніченко отримала 5 балів від професійного журі та максимальні 6 балів від глядачів. Таким чином, саме вона стала представницею України на майбутньому конкурсі.

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"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 24 жовтня на Мальті. Конкурс пройде на арені MFCC, розташованій у місті Та-Калі.

В останні роки українські представники демонстрували високі результати на дитячому пісенному конкурсі. Зокрема, Анастасія Дімід посіла п’яте місце на "Дитячому Євробаченні-2023" у Ніцці, Артем Котенко посів третє місце у 2024 році в Мадриді, а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" здобула друге місце на конкурсі 2025 року в Тбілісі.

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