Розвідка дізналася про плани Путіна щодо розширення війни: Зеленський розкрив деталі

Агресивні плани Москви стосуються не лише України, попередив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський розкрив плани Володимира Путіна щодо продовження війни / колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Головне із заяв Зеленського:

Путін цієї зими не має наміру зупиняти війну

Кремль постійно шукає приводи для продовження війни

РФ хоче розширити війну на інші держави

Диктатор РФ Володимир Путін цієї зими не має наміру зупиняти війну, про що свідчать його постійні відмови від переговорів про припинення агресії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У Путіна постійно знайдеться якийсь привід, щоб не зустрічатися, щоб не проводити тристоронні переговори, щоб не говорити, щоб не припиняти й не зупиняти ці вбивства. Протягом багатьох років у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи для ведення війни", – сказав глава держави.

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Як повідомив президент, у найближчі дні та в жовтні заплановано значну дипломатичну активність для чинення тиску на агресора. Зокрема, за його словами, мають повною мірою запрацювати закон Ліндсі Грема та інші міжнародні механізми примусу РФ до миру.

Він вважає, що плани Москви стосуються не лише України. Президент зазначив, що партнери також мають розробляти заходи захисту від російської загрози.

"Багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші держави. Можливо, на інші регіони. І тому разом треба будувати захист", – додав Зеленський.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

/ Скріншот

Перспективи зустрічі Зеленського та Путіна - експерт

Політичний експерт Тарас Загородній висловився щодо перспектив особистих переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

За його оцінкою, така зустріч найближчим часом малоймовірна. Експерт вважає, що російське керівництво може уникати прямого діалогу, оскільки це мало б певні політичні наслідки й означало б визнання України та її президента самостійними учасниками переговорів.

При цьому Загородній підкреслює, що це його оцінка можливого розвитку подій, а не підтверджена інформація про плани російського президента.

Раніше повідомлялося, що Трамп запропонував Зеленському зустрітися з Путіним у Москві. Як повідомляє агентство Bloomberg, президент України відхилив пропозицію Трампа.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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