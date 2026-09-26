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Лавров в істериці через західну допомогу Україні розкрив плани продовження війни

Олексій Тесля
26 вересня 2026, 20:32
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Сергій Лавров поклав на європейські держави відповідальність за відсутність прогресу у можливому мирному врегулюванні.
Лавров озвучив новий ультиматум щодо України
Сергій Лавров висловив чергові нісенітниці щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Генштаб, росЗМІ

Що відомо:

  • Лавров заявив про намір РФ продовжувати війну з Україною
  • У РФ панікують через військову допомогу Європи Україні

Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва має намір усунути, як він стверджує, існуючі загрози безпеці з боку України в рамках так званої "СВО".

Після цього, за словами російського чиновника, передбачається повернення до мирного життя, цитують його пропагандисти РФ.

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"Мета СВО буде досягнута. Загрози безпеці Росії усунені. Мирне життя відновлено", - сказав чиновник.

Крім того, Лавров поклав на європейські держави відповідальність за відсутність прогресу в можливому мирному врегулюванні війни РФ з Україною.

Виступаючи на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, глава російського зовнішньополітичного відомства заявив, що в досягненні домовленостей, на його думку, зацікавлені, зокрема, Сполучені Штати, тоді як європейські країни, як він стверджує, заважають продовженню переговорного процесу.

"Захід допомагає Києву націлювати дрони на цивільну інфраструктуру Росії", - додав глава МЗС РФ.

Що відомо про нову загрозу з боку РФ

Росія може готувати нові атаки на великі торговельні об’єкти в Україні. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу та міської військової адміністрації Олександр Вілкул, посилаючись на отримані розвіддані.

За словами Вілкула, серед потенційних цілей можуть опинитися торгові центри в населених пунктах, розташованих неподалік від лінії фронту. Серед міст, яким, за його оцінкою, може загрожувати небезпека, він назвав Кривий Ріг.

Вилкул нагадав, що російські війська вже двічі атакували торгові об’єкти в місті. У зв’язку з можливою загрозою він закликав мешканців дотримуватися обережності та не ігнорувати правила безпеки під час повітряних тривог.

Удари вглиб Росії - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що влада Москви скасувала 18-й міжнародний військово-музичний фестиваль "Спаська вежа" через побоювання українських атак.

Нагадаємо, що українські Сили оборони в рамках ударної кампанії проти російської інфраструктури вразили та вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних об’єктів Wildberries у РФ.

Як повідомлялося, раніше українські дрони атакували Росію та об’єкти на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вибухи прогриміли в Башкортостані.

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Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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Сергій Лавров війна Росії та України
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