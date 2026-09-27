Золота знахідка через сторіччя: археологи розкрили таємницю 2700-річної гробниці

Серед знахідок - зброя, золоті та бронзові деталі, прикраси, елементи колісниці.

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Археологи знайшли скарб / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

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Виявлено етруську гробницю віком близько 2700 років

Поховання знайшли на північ від Риму

В Італії археологи виявили монументальну етруську гробницю віком близько 2700 років. Поховання знайшли поблизу стародавнього міста Вульчі, на північ від Рима. Незважаючи на сліди давніх спроб пограбування, всередині збереглося безліч цінних артефактів.

Поховання датується VII століттям до н. е. і складається щонайменше з трьох камер. Після обвалення перекриттів вони виявилися засипаними, що, ймовірно, і допомогло зберегти вміст, пише Live Science.

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Серед знахідок - зброя, золоті та бронзові деталі, прикраси, елементи колісниці, предмети одягу, рідкісне жіноче взуття та майже повний набір посуду для бенкету. Особливий інтерес викликає бронзовий триножник, виготовлений на Родосі.

Археолог Крістіан Мазе з Британського музею вважає набір знахідок свідченням виняткового становища похованого і називає поховання "гробницею найвищого рангу".

До цієї знахідки дослідники йшли понад сто років. Ще в 1889 році археолог Стефан Гзелл помітив величезний курган, однак продовжити розкопки тоді не вдалося. Сучасна експедиція "Повернення до Вульчу" виявила, що споруда може бути значно масштабнішою, ніж передбачалося спочатку, і порівнянною з найбільшими етруськими курганами регіону.

На сьогодні розкопку знову засипали, щоб захистити стародавню пам’ятку. Археологи мають намір продовжити дослідження у 2027 році.

Знахідка особливо важлива для вивчення етрусків - стародавньої цивілізації, яка залишила після себе мало писемних джерел. Саме археологічні відкриття дозволяють вченим відтворювати уявлення про їхню культуру, побут і суспільний устрій.

Що відомо про стародавню Антарктиду - відкриття вчених

Антарктида сьогодні асоціюється з крижаною пустелею та науковими станціями, проте мільйони років тому її вигляд був зовсім іншим. Дослідження показують, що на території сучасного континенту колись росли ліси, траплялися болота та водойми, а клімат був набагато теплішим за нинішній.

Цікавими є й стародавні полінезійські перекази. У маорійській традиції збереглися розповіді про мореплавця Хуї Те Рангіора, який, згідно з легендою, міг дістатися південних холодних вод приблизно у VII столітті.

Однак підтверджених археологічних знахідок, що свідчать про відвідування Антарктиди стародавніми мореплавцями, поки що немає. Тому подібні відомості залишаються предметом наукових дискусій, хоча й допомагають дослідникам по-новому оцінювати масштаби далеких плавань полінезійців до європейської епохи.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, "Главред" писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пік різноманітності динозаврів припадав на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово зменшуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

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