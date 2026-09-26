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Різкий стрибок вартості палива: експерт розкрив, що буде з цінами

Олексій Тесля
26 вересня 2026, 23:08
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Обсяги імпорту значною мірою залишилися на рівні попереднього року, коли потреба у паливі була значно вищою.
гроші, бензин, АЗС
Українцям розповіли про ситуацію зі зростанням цін на АЗС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

  • В Україні надходить більше палива, ніж фактично потрібно
  • Сценарій повного зникнення дизеля з українських АЗС є мінімальним

Висока вартість дизельного палива в Україні поки що не свідчить про його нестачу. За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, зараз ситуація на ринку виглядає інакше: палива надходить більше, ніж фактично потрібно.

Експерт пояснює це зниженням споживання. Через атаки на економіку скоротилася робота промислових та аграрних підприємств, а отже, зменшився й попит на пальне.

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При цьому обсяги імпорту значною мірою збереглися на рівні попереднього року, коли потреба в паливі була значно вищою.

"У нас надлишкові поставки, тобто поставок більше, ніж потрібно. Зараз споживання дуже сильно впало через обстріли нашої економіки, промислових та аграрних підприємств. А поставки залишаються високими, тому що всі орієнтувалися умовно на минулий рік і завозили стільки, скільки було минулого року. А зараз такого споживання немає, тому палива дуже багато. Тут взагалі не йдеться про якийсь дефіцит", - каже експерт.

Взимку навантаження на ринок може збільшитися. У холодну пору року більше палива потрібно для генераторів, транспорту, підприємств та об’єктів інфраструктури. Однак, на думку Куюна, за умови завчасної підготовки це не має стати критичною проблемою.

"Зараз ситуація спокійна, у нас усе нормально, у нас усе працює, палива достатньо. Якщо всі заздалегідь думатимуть про це, то все буде нормально. А ось коли всі разом кинуться в один момент, то виникне вже реальна проблема", – пояснив Куюн.

При цьому потенційний ризик для ринку пов’язаний не лише із запасами палива, а й із можливістю оперативно доставляти його в різні регіони. Якщо внаслідок пошкодження інфраструктури виникнуть перебої з логістикою, дефіцит може з’явитися локально й тимчасово.

Експерт зазначає, що сценарій повного зникнення дизеля з українських АЗС поки що не виглядає найімовірнішим. Висока ціна, скоріше, пов’язана з витратами на імпорт та ускладненою логістикою, а не з відсутністю самого ресурсу.

Вартість дизельного палива на рівні 100 гривень за літр вже не виглядає чимось неможливим, однак вважати цю позначку новою стабільною середньою ціною поки що передчасно.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Главред

Експерт розповів про можливу мету атак на АЗС

Експерт Леонід Невзлін висловив припущення щодо причин ударів російських безпілотників по українській паливній інфраструктурі. За його словами, реактивні дрони атакували кілька заправних комплексів компанії "Укрнафта" у Києві.

Невзлін вважає, що мова може йти не про окремі атаки, а про послідовний вплив на систему постачання пального. Він зазначив, що в серпні та вересні подібні випадки були зафіксовані також у шести інших регіонах України.

На думку експерта, активізація ударів може бути пов’язана зі спробою ускладнити роботу розподільної мережі постачання палива напередодні зимового періоду.

Крім того, Невзлін звернув увагу на вдосконалення російських безпілотників типу "Шахед", зокрема на появу модифікацій з реактивними двигунами. За його оцінкою, розвитку цих систем можуть сприяти поставки компонентів із Китаю та діючі схеми обходу західних обмежень.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

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Про персону: Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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