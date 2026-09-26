"Трішки провинився": чоловік Наталки Денисенко розповів про сварку з актрисою

Юрій Ярошенко зізнався, що вони з дружиною посварилися, однак не став розкривати причину конфлікту.

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Чоловік Наталки Денисенко розповів про сварку з актрисою / колаж: Главред, фото: instagram.com/savransky_yuriy

Коротко:

Щоб помиритися з дружиною, Юрій Ярошенко пішов за квітами

Ярошенко показав реакцію дружини на подарунок

Чоловік української актриси Наталки Денисенко, манекенник Юрій Ярошенко, розповів про конфлікт із дружиною та показав, як вирішив загладити свою провину.

Подробицями сімейного життя він поділився в Instagram-stories. Ярошенко зізнався, що вони з дружиною посварилися, однак не став розкривати причину конфлікту. При цьому манекенник зазначив, що в тому, що сталося, винен саме він, і визнав свою помилку.

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Щоб помиритися з дружиною, Юрій Ярошенко пішов за квітами. Він вибрав для Наталки Денисенко великий букет білих троянд - саме цей колір вона любить найбільше.

"Трішки провинився. Але слава Богу, зараз усе швидко виправлю", - розповів манекенник.

Пізніше Ярошенко показав реакцію дружини на подарунок. Наталка Денисенко отримала букет і, судячи з її реакції, залишилася задоволеною. Актриса назвала чоловіка найкращим у світі.

Після цього Юрій Ярошенко повідомив, що дружині вдалося його пробачити і сімейний конфлікт було вичерпано.

"Конфлікт вичерпано", - підсумував він.

Фото: instagram.com/stories/savransky_yuriy

Фото: instagram.com/stories/savransky_yuriy

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Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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