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У Сумах гриміли вибухи, РФ скинула КАБи на житлові будинки: є жертви та поранені

Олексій Тесля
26 вересня 2026, 16:28
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Відомо про двох загиблих та сімох постраждалих. Серед поранених - дитина.
суми
Росія завдала удару по Сумах / Колаж: Главред, фото: kordon.media

Головне:

  • РФ скинула керовані авіаційні бомби на житлові квартали Сум
  • В результаті ворожого удару є загиблі, а також поранені

Країна-агресор РФ скинула керовані авіаційні бомби на житлові квартали Сум у суботу вдень, 26 вересня.

В результаті ворожого удару є загиблі, а також поранені, повідомив в.о. мера Сум, секретар міської ради Артем Кобзар.

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Уточнюється, що в результаті удару російських військ керованими авіабомбами по Сумах постраждали вже семеро людей, серед них – дитина.

"Наразі відомо про двох загиблих і сімох постраждалих. Серед поранених – дитина. Усім надається необхідна медична допомога", – написав він.

За його словами, влучання зафіксовано поблизу житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Сумах гриміли вибухи, РФ скинула КАБи на житлові будинки: є жертви та поранені
/ Інфографіка: Главред

Подробиці удару РФ по Сумах

Як уточнює видання "Кордон.Медіа", один із КАБів, якими ворог атакував Суми, сьогодні, 26 вересня, близько 12:00, розірвався в парку. У результаті є постраждалі.

"Вибухом повалено дерева та пошкоджено атракціони, осколками порубано лавки та каруселі. У вихідні тут гуляють сумчани з дітьми", – йдеться у повідомленні.

  • РФ вдарила по Сумах
    РФ вдарила по Сумах kordon.media
  • РФ вдарила по Сумах
    РФ вдарила по Сумах kordon.media
  • РФ вдарила по Сумах
    РФ вдарила по Сумах kordon.media
  • РФ вдарила по Сумах
    РФ вдарила по Сумах kordon.media
  • РФ вдарила по Сумах
    РФ вдарила по Сумах kordon.media
  • РФ вдарила по Сумах
    РФ вдарила по Сумах kordon.media
  • РФ вдарила по Сумах
    РФ вдарила по Сумах kordon.media
  • РФ вдарила по Сумах
    РФ вдарила по Сумах kordon.media
  • РФ вдарила по Сумах
    РФ вдарила по Сумах kordon.media

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: Кордон.Медіа

Кордон.Медіа - незалежне онлайн-медіа Сумщини, яке працює над висвітленням подій в області, зокрема і на прикордонних територіях.

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Сумы авіабомба війна Росії та України
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