"Ми тебе дуже чекали": Соломія Вітвіцька народила первістка

Коротко:
- У Вітвіцької народився син
- Пологи відбулися в приватному пологовому будинку
У суботу, 26 вересня, 46-річна українська телеведуча Соломія Вітвицька народила дитину. У своєму Instagram ведуча написала про радісну подію.
"Ми тебе дуже чекали, синку", - йдеться у дописі.відео дня
Телеведуча планувала партнерські пологи, однак не була впевнена, що коханий того ж дня не буде на службі. Але йому все ж вдалося бути присутнім і підтримати кохану.
Підписники привітали Вітвицьку з народженням сина: "Щиро вітаю", "Вітаємо новоспечених батьків від імені всієї України. Нехай синочок росте козаком на радість батькам", "Вітаю, будьте здорові й благословенні".
Зазначається, що пологи відбулися в приватному пологовому будинку.
Раніше Вітвіцька розповідала, що одним із перших методів, до якого вона вдалася після консультації зі своїм акушером-гінекологом, стала фізична активність. Ведуча під час вагітності намагалася більше ходити пішки та підніматися сходами.
У декретну відпустку ведуча пішла на початку серпня. Вона працювала майже до самих пологів, продовжуючи з’являтися в ефірі на пізніх термінах вагітності.
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Про особу: Соломія Вітвіцька
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
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