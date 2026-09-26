"Ми тебе дуже чекали": Соломія Вітвіцька народила первістка

46-річна українська телеведуча Соломія Вітвицька народила дитину.

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Соломія Вітвіцька народила / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Коротко:

У Вітвіцької народився син

Пологи відбулися в приватному пологовому будинку

У суботу, 26 вересня, 46-річна українська телеведуча Соломія Вітвицька народила дитину. У своєму Instagram ведуча написала про радісну подію.

"Ми тебе дуже чекали, синку", - йдеться у дописі. відео дня

Телеведуча планувала партнерські пологи, однак не була впевнена, що коханий того ж дня не буде на службі. Але йому все ж вдалося бути присутнім і підтримати кохану.

Підписники привітали Вітвицьку з народженням сина: "Щиро вітаю", "Вітаємо новоспечених батьків від імені всієї України. Нехай синочок росте козаком на радість батькам", "Вітаю, будьте здорові й благословенні".

Зазначається, що пологи відбулися в приватному пологовому будинку.

Раніше Вітвіцька розповідала, що одним із перших методів, до якого вона вдалася після консультації зі своїм акушером-гінекологом, стала фізична активність. Ведуча під час вагітності намагалася більше ходити пішки та підніматися сходами.

У декретну відпустку ведуча пішла на початку серпня. Вона працювала майже до самих пологів, продовжуючи з’являтися в ефірі на пізніх термінах вагітності.

У Вітвіцької народився син / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

інфографіка: Главред

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Про особу: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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