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Чому діти Кличка не воюють на фронті: мер Києва назвав причину

Віталій Кірсанов
26 вересня 2026, 16:58
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За словами Кличка, всі троє його дітей народилися у США й здобули освіту в Європі або Америці, тому ніколи не жили в Україні.
Кличко пояснив, чому його діти не воюють
Кличко пояснив, чому його діти не воюють / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/natalia_yegorova

Коротко:

  • Кличко пояснив, чому його діти не воюють
  • Кличко стверджує, що регулярно відвідує передову

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко розповів, чому його діти не перебувають на фронті. За словами політика, всі троє народилися в США і здобули освіту в Європі або Америці, тому ніколи не жили в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю швейцарському виданню 20 Minuten.

Під час розмови журналістка порушила питання, яке ставлять українські військові: чому на передовій воюють звичайні громадяни, тоді як діти представників влади перебувають за кордоном.

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У відповідь Кличко уточнив, чи йдеться про його власних дітей.

"Ви маєте на увазі моїх дітей? Мої діти ніколи не жили в Україні. Вони народилися в Америці й навчалися в Європі або Америці", - сказав мер Києва.

Журналістка зазначила, що питання про участь дітей політиків у війні залишається актуальним незалежно від їхнього місця народження та проживання. Віталій Кличко, у свою чергу, нагадав, що сам у минулому мешкав за кордоном, однак вирішив добровільно повернутися в Україну.

За його словами, причиною повернення стали його корені та зв’язок із рідною країною.

Кличко також заявив, що знає сім’ї, в яких діти воюють на фронті, і сім’ї, де цього не відбувається. Тому, на його думку, подібні ситуації не варто узагальнювати. При цьому мер Києва підкреслив, що сам регулярно відвідує передову і буває там щомісяця.

Що відомо про дітей Віталія Кличка

У Віталія Кличка троє дорослих дітей - сини Єгор і Максим та донька Єлизавета. Його молодший син Максим займається баскетболом і виступає за збірну України. Він продовжив спортивну кар’єру в США, перейшовши до команди Університету Східної Кароліни, яка бере участь у змаганнях Національної студентської спортивної асоціації (NCAA).

Мобілізація в Україні - новини

Як писав Главред, в Україні активізувалася дискусія щодо перегляду вікових меж мобілізації. У ЗМІ та серед експертів обговорюють як можливе обмеження призову чоловіків старше 50–55 років, так і потенційне зниження нижньої межі з 25 до 23 років. Детальніше читайте в матеріалі: Нові вікові рамки мобілізації в Україні: що готують для чоловіків 50+ та молодших за 25 років.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україні необхідно щомісяця призивати до лав Сил оборони не менше 30 тисяч осіб, щоб зберегти нинішню ситуацію на фронті.

Народний депутат Роман Костенко спростував інформацію про можливе скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. За його словами, відповідних законодавчих ініціатив наразі немає і найближчим часом вони не очікуються.

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Про особу: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Професійний боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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