Чому діти Кличка не воюють на фронті: мер Києва назвав причину

За словами Кличка, всі троє його дітей народилися у США й здобули освіту в Європі або Америці, тому ніколи не жили в Україні.

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Кличко пояснив, чому його діти не воюють / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/natalia_yegorova

Коротко:

Кличко пояснив, чому його діти не воюють

Кличко стверджує, що регулярно відвідує передову

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко розповів, чому його діти не перебувають на фронті. За словами політика, всі троє народилися в США і здобули освіту в Європі або Америці, тому ніколи не жили в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю швейцарському виданню 20 Minuten.

Під час розмови журналістка порушила питання, яке ставлять українські військові: чому на передовій воюють звичайні громадяни, тоді як діти представників влади перебувають за кордоном.

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У відповідь Кличко уточнив, чи йдеться про його власних дітей.

"Ви маєте на увазі моїх дітей? Мої діти ніколи не жили в Україні. Вони народилися в Америці й навчалися в Європі або Америці", - сказав мер Києва.

Журналістка зазначила, що питання про участь дітей політиків у війні залишається актуальним незалежно від їхнього місця народження та проживання. Віталій Кличко, у свою чергу, нагадав, що сам у минулому мешкав за кордоном, однак вирішив добровільно повернутися в Україну.

За його словами, причиною повернення стали його корені та зв’язок із рідною країною.

Кличко також заявив, що знає сім’ї, в яких діти воюють на фронті, і сім’ї, де цього не відбувається. Тому, на його думку, подібні ситуації не варто узагальнювати. При цьому мер Києва підкреслив, що сам регулярно відвідує передову і буває там щомісяця.

Що відомо про дітей Віталія Кличка

У Віталія Кличка троє дорослих дітей - сини Єгор і Максим та донька Єлизавета. Його молодший син Максим займається баскетболом і виступає за збірну України. Він продовжив спортивну кар’єру в США, перейшовши до команди Університету Східної Кароліни, яка бере участь у змаганнях Національної студентської спортивної асоціації (NCAA).

Мобілізація в Україні - новини

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україні необхідно щомісяця призивати до лав Сил оборони не менше 30 тисяч осіб, щоб зберегти нинішню ситуацію на фронті.

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Про особу: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Професійний боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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