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Атака на Київстар: експерт пояснив, чи варто боятися абонентам Vodafone і lifecell

Анна Ярославська
14 грудня 2023, 01:33
Такі складні операції, як атака на Київстар, вимагають дуже високої кваліфікації, великої кількості людей та великого проміжку часу.
Костянтин Корсун, Київстар
Атака на Київстар була поодиноким випадком, вважає Костянтин Корсун / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, facebook.com/kostiantyn.korsun

Потужні хакерські атаки дуже затратні - у країни-агресора РФ немає ресурсів, щоб здійснювати такі операції постійно. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

"Це поодинокі випадки, адже це дуже витратні операції, які довго готуються. У росіян немає ресурсів, щоб ставити подібні операції на потік", - сказав він.

Корсун заявив, що він побоювався подібних атак з боку РФ напередодні або під час широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року для внесення додаткової дезорганізації.

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"Ще за півроку до вторгнення я попереджав, що ключові телеком-оператори, мобільні оператори, інтернет-сервіс провайдери будуть першочерговими цілями. Але такого не сталося", - зазначив експерт з кібербезорпасності.

При цьому він не зміг відповісти, чому РФ не пішла на такі кроки.

"Мені складно сказати чому - про це можна буде дізнатися хіба що після арешту генералів ФСБ або ГРУ, які будуть розповідати про причини на допитах", - сказав він.

Корсун додав, що такі складні операції, як атака на Київстар, вимагають дуже високої кваліфікації, великої кількості людей, задіяних у підготовці, та великого проміжку часу.

"Тому якщо атака проведена проти одного мобільного оператора, то цей оператор вже міг поділилися зі своїми колегами, і ця атака не зможе бути застосована проти інших мобільних операторів упродовж найближчого часу. Таку атаку провели відносно всіх операторів одразу, якби у росіян була б така можливість", - резюмував експерт.

Хто такий Костянтин Корсун

Костянтин Корсун —відомий в Україні експерт з кібербезпеки. У 1993-му закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище і розпочав службу в СБУ. У 1996-му закінчив Національну академію СБУ. У 2000-му брав участь у створенні першого підрозділу протидії комп’ютерній злочинності в СБУ. З 2005-го до 2009-го служив у Департаменті безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем Держспецзвʼязку, створював CERT-UA та займався його міжнародною сертифікацією. З 2009-го по 2014-й був керівником українського офісу компанії iSIGHT Partners Europe.

Хакерська атака на Київстар

Рано вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні.

Користувачі Київстару залишилися без зв'язку. Скористатися національним роумінгом вони не могли, оскільки мережа не могла передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

Потім стало відомо, що частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працюють через збій в роботі сервісів Kyivstar.

СБУ порушила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.

Російське хакерське угруповання "Солнцепік" взяло на себе відповідальність за атаку на мобільного оператора Київстар. Хакери погрожують повторити те саме з іншими українськими компаніями.

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