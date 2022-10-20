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"Ми пливемо!": окупанти вихваляються у соцмережах втечею на правий берег Херсонщини

20 жовтня 2022, 13:44

Журналісти знайшли у соцмережах профіль військового на ім’я Макар Теплінський, який є вихідцем з Луганщини.

'Ми пливемо!': окупанти вихваляються у соцмережах втечею на правий берег Херсонщини
Окупанти залишають правий берег Херсонщини / Reuters

На тлі нещодавніх успіхів ЗСУ з деокупації Херсонщини, російські окупанти почали переміщувати військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра. З початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку таких рейсів. Свідченням цього є супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти. Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Так, журналісти знайшли у соцмережах профіль військового на ім’я Макар Теплінський. Сам він є вихідцем з Луганщини, проте воює на боці окупаційної армії.

З початку жовтня Теплінський фіксував на фото і відео переміщення росіян та їхньої техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області.

Судячи з супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня призупинили відправку обладнання до "небезпечного" правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

10 жовтня військовий опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі Vkontakte.

'Ми пливемо!': окупанти вихваляються у соцмережах втечею на правий берег Херсонщини
Окупант Макар Теплінський / Радіо Свобода

Пізніше він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою. "Ми пливемо!", - каже він. "Ти це кому показуєш?", - запитує у Теплінського інший військовослужбовець.

'Ми пливемо!': окупанти вихваляються у соцмережах втечею на правий берег Херсонщини
Окупант пливе на поромі разом з військовою технікою/ Скріншот

Журналістам вдалося з'ясувати, що відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.

'Ми пливемо!': окупанти вихваляються у соцмережах втечею на правий берег Херсонщини
Росіяни тікають з правого берега Херсонщини / Радіо Свобода
'Ми пливемо!': окупанти вихваляються у соцмережах втечею на правий берег Херсонщини
Росіяни тікають з правого берега Херсонщини / Радіо Свобода

Судячи з супутникових знімків, у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки. Наприклад, вдалося зафіксувати такий рейс від 5 жовтня.

'Ми пливемо!': окупанти вихваляються у соцмережах втечею на правий берег Херсонщини
Росіяни тікають з правого берега Херсонщини / Радіо Свобода

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких "евакуаційних" рейсів, ймовірно, був знятий на відео Макара Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.

'Ми пливемо!': окупанти вихваляються у соцмережах втечею на правий берег Херсонщини
Росіяни тікають з правого берега Херсонщини / Радіо Свобода

Сам Макар Теплінський згодом опублікував відео вже з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ.

'Ми пливемо!': окупанти вихваляються у соцмережах втечею на правий берег Херсонщини
Окупанти у Новій Каховці / Радіо Свобода

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Нещодавно авторитетне західне видання Financial Times опублікувало матеріал про те, що у другій половині жовтня українські війська можуть повністю деокупувати Херсон і остаточно повернути контроль над правим берегом Дніпра. Про можливий прорив ЗСУ свідчать заклики колаборантів про "евакуацію". Ймовірно, це говорить про підготовку до "вирішальної битви".

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.

Більше новин про втечу окупантів із Херсона:

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