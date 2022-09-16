Армія України на Харківщині влаштувала перелом у війні з Росією – експерт

Росія не думала, що Україна завдасть удару на Харківщині / Скріншот Telegram-канал Залужного, УНІАН

Успіхи сил оборони України у Харківській області призвели до перелому у війні з Росією. Українські війська змусили окупантів перекинути війська на Херсонський напрямок, скористалися ситуацією і завдали удару. Росіяни такої ситуації не очікували - вони готувалися до того, що ЗСУ оборонятимуться. Про це заявив глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що успіх армії України призвів до перелому у війні. Українські війська змусили противника перекинути резерви з Харківської до Херсонської області, після чого завдали удару. Противник не очікував такого маневру.

"А потім в короткі терміни ми, по-перше, витягли великі резерви росіян на правий берег Дніпра на Херсонському напрямку, а по-друге, висмикнули резерви, в тому числі, з Харківського напрямку – з ділянки фронту в Ізюмському районі. У той же час була спланована і реалізована стрімка операція. Думаю, самі росіяни цього не чекали і не готувалися до такої оборонної війни", - пояснив ситуацію Кузан.

Також він додав, що Росія перебувала в полоні своїх ілюзій і вважала можливим тільки свій наступ.

"Росія була в полоні своїх власних ілюзій. Вважала, що зможе постійно тиснути і наступати, а ЗСУ не рухатимуться конкретно на Харківському напрямку. Таким чином, українська армія реалізувала все, що планувала. Операція на Харківщині пройшла успішно", - підкреслив Сергій Кузан.

Війна Росії проти України

Збройні сили України у Харківській області провели потужну контрнаступальну операцію. Керівник ОВА Олег Синєгубов сказав, що на низці дільниць українська армія вийшла на державний кордон з РФ. Російські війська тікають або вглиб фронту, або на територію країни-агресора.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ звільнили понад 300 населених пунктів на Харківщині.

Операція триває. Українські війська мають намір повністю звільнити регіон від російської окупації.

Триває контрнаступ і у Херсонській області.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що армія України встановила практично повний вогневий контроль над регіоном. У окупантів проблеми з логістикою і бойовим духом.

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