ЗСУ контрнаступають на Херсон: у армії є тактичний успіх, але зброї все ще замало – нардеп

Сили оборони України успішно просуваються у Херсонській області, але про масштабну контрнаступальну операцію говорити наразі зарано - парламентарій / Колаж УНІАН, Людмила Денісова

Збройні сили України проводять тактичні дії наступального характеру і досягають успіхів. Однак такі маневри рано називати контрнаступальною операцією, оскільки зброї військам поки що не вистачає. Головним завданням є звільнення всіх окупованих територій. Загарбники РФ на початку війни швидко змогли просунутися на півдні країни – стосовно питання вже йде слідство. Про це заявив керівник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що про контрнаступальну операцію ЗСУ у Херсонській області говорити поки зарано. Йдеться про наступальні дії тактичного характеру, в рамках яких армія досягає успіхів. Головним завданням, як і раніше, є звільнення всіх захоплених російськими окупантами територій.

"Я б не казав, що це контрнаступ, тому що кількість озброєння, яке нам надійшло, не дає нам можливість говорити, що ми дійсно готові. У військовому розумінні контрнаступ - це відвойовування більших територій, ніж там 5-8 кілометрів", - пояснив ситуацію Завітневич.

Також за його словами, слідство вивчає питання швидкого просування військ РФ по південних областях України на початку війни. Кримінальні справи вже відкриті, йде слідство.

читайте такожШтурму Херсона не буде: ЗСУ обложать місто і спробують відрізати війська РФ від постачання – Жданов"Дійсно, вражає та швидкість (просування, - ред.), але вона також пояснюється. Є декілька обхідних виходів з Кримського півострова, крім тих шляхів, про які всі кажуть. Але, звичайно, є питання, і наразі вже є кримінальні справи. Там є таємниця слідства, це питання ніхто не затоптує", - підкреслив Олександр Завітневич.

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Ситуація у Херсонській області

У американському Інституті вивчення війни прогнозували, що контратакуючі дії ЗСУ у Херсонській області стануть ще більшою загрозою військам РФ в регіоні. Окупантам доводиться утримувати свої позиції вздовж південної осі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що сили оборони України звільнили Киселівку. Українська армія наблизилася до Херсона на відстань близько 15 кілометрів.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ успішно просуваються у Херсонській області. Російських загарбників витісняють з другого і третього оборонних рубежів. Деталі з'являться після закріплення українських військ на нових позиціях.

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