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Сильне задимлення: ЗСУ накрили багато "жирних" цілей на острові Зміїний - Арестович

20 червня 2022, 23:37

Кількість втрат наразі важко встановити через сильне задимлення.

Арестович, війна в Україні
ЗСУ обстріляли позиції окупантів на зміїному / Фото УНІАН

У понеділок, 20 червня, бійці ЗСУ обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний, повідомив в ефірі Фейгін LIVE радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Там (на Зміїному - ред.) було багато жирних цілей і по них вранці як прилетіло. Багато цілей накрили, було задимлення по повній, дуже велике", - сказав він.

Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зв'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

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ЗСУ Олексій Арестович новини України острів Зміїний
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