Окупанти тікатимуть: Херсон можуть звільнити без вуличних боїв - експерт

Херсон можуть звільнити без вуличних боїв / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Україна може звільнити Херсон навіть без боїв на вулицях обласного центру. Окупанти самі тікатимуть з міста. Так вважає керівник Центру військрвр-правових досліджень Олександр Мусієнко, розповів він в ефірі телемарафону.

"Не факт, що звільнення Херсона буде пов'язане з боями в міських умовах. Можливо, противник просто почне здаватися чи відступати від Херсона", - заявив експерт.

Він додав, що українські захисники готові до боїв у місті, однак їм необхідно "повністю знекровити шляхи та логістику", якими окупанти отримували підкріплення. Таким чином ЗСУ створять ворогу умови, за яких вони не зможуть чинити опір.

"Фактично, угруповання російських військ потрапило у пастку. Їх спочатку заманили на південний берег Херсонської області, а потім почали відрізати їм шляхи постачання і логістичного забезпечення", - додав він.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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