ЗСУ вийшли з двох населених пунктів: позиції було утримати неможливо

Російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомило джерело в Силах оборони, повідомляє Суспільне.
Зазначається, що це могло статися ще "кілька тижнів тому".
Співрозмовники в Генштабі ЗСУ повідомили Liga.net про вихід із селища Урожайне Волноваського району Донецької області. Він зазначив, що в обох населених пунктах було неможливо надалі утримувати позиції.
За його даними, у Кринках бої змістилися на острови. В Урожайному позиції були зруйновані і непридатні для використання.
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Як писав Главред, російські окупанти змістили основну інтенсивність активних наступальних дій з міста Часів Яр на Торецький напрямок. Однак ворог продовжує обстрілювати місто.
За спостереженнями західних аналітиків, Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад і військову техніку та вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що дрони є одним із пріоритетів для війська, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією.
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