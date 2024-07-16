УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ вийшли з двох населених пунктів: позиції було утримати неможливо

Ангеліна Підвисоцька
16 липня 2024, 21:26оновлено 16 липня, 21:57
266
Українські військові вийшли з Кринок у Херсонській області та Урожайного в Донецькій області.
ЗСУ вийшли з двох населених пунктів: позиції було утримати неможливо
Українські військові вийшли з Кринок і Урожайного / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомило джерело в Силах оборони, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що це могло статися ще "кілька тижнів тому".

Співрозмовники в Генштабі ЗСУ повідомили Liga.net про вихід із селища Урожайне Волноваського району Донецької області. Він зазначив, що в обох населених пунктах було неможливо надалі утримувати позиції.

відео дня

За його даними, у Кринках бої змістилися на острови. В Урожайному позиції були зруйновані і непридатні для використання.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти змістили основну інтенсивність активних наступальних дій з міста Часів Яр на Торецький напрямок. Однак ворог продовжує обстрілювати місто.

За спостереженнями західних аналітиків, Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад і військову техніку та вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що дрони є одним із пріоритетів для війська, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Орбану вказали "місце" у ЄС: зʼявилась жорстка відповідь Мішеля на таємний лист премʼєра

Орбану вказали "місце" у ЄС: зʼявилась жорстка відповідь Мішеля на таємний лист премʼєра

22:37 Світ
З 17 липня за кордон зможуть виїхати не усі чоловіки, які мають дозвіл

З 17 липня за кордон зможуть виїхати не усі чоловіки, які мають дозвіл

21:55 Україна
ЗСУ вийшли з двох населених пунктів: позиції було утримати неможливо

ЗСУ вийшли з двох населених пунктів: позиції було утримати неможливо

21:26 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти Росії 4791

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти Росії

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті 3617

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті

Будь-який вентилятор може охолоджувати не гірше кондиціонера: що потрібно зробити 2572

Будь-який вентилятор може охолоджувати не гірше кондиціонера: що потрібно зробити

РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій: ситуація на фронті 1920

РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій: ситуація на фронті

Останні новини

22:37

Орбану вказали "місце" у ЄС: зʼявилась жорстка відповідь Мішеля на таємний лист премʼєра

22:27

Розпочато реєстрацію на 10-й ювілейний Київський міжнародний економічний форум 2024 року новости компании

21:55

З 17 липня за кордон зможуть виїхати не усі чоловіки, які мають дозвіл

21:37

"Вони майже не живуть разом": родич Пугачової розповів про катастрофу її шлюбу з Галкіним

21:36

Позбавити всіх нагород зрадників - Зеленський вніс законопроєкт в Раду

Що чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристівЩо чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристів
21:26

ЗСУ вийшли з двох населених пунктів: позиції було утримати неможливо

21:10

Тільки не в сміття: для чого хитрі дачники розкидають по саду шкірку з апельсина

21:09

Стало відомо, коли Руслан Ханумак насправді втік до США - ЗМІ

21:02

Mirage-2000-5 - коли Україна отримає кращі винищувачі ніж F-16

Реклама
20:40

Різниця у пострілах скоротилася, Росія відчула "снарядний голод" — ЗМІ

20:26

Град, шквали і грози: в Україну скоро прийде похолодання

20:14

За лічені секунди і прямо в магазині: як розпізнати несвіже куряче м'ясоВідео

19:47

Потужні вибухи в Маріуполі: Сирський показав, як росіяни збили "усі ATACMS"Відео

19:36

Графік вимкнення електроенергії на 17 липня: годин зі світлом буде більше

19:03

Залило всі дороги, вітер валить дерева: Україну накрив грозовий АрмагеддонВідео

19:00

Сценарій Криму проти країн Балтії: чи піде НАТО ва-банкПогляд

18:55

Найбільший страх для комарів та мух: ТОП-4 рослини, які відлякують комах

18:32

РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій: ситуація на фронті

18:21

Очистите дім від негативу: що потрібно викинути 17 липня - прикмети

17:48

Прихована функція: для чого потрібна щілина між корпусом та підошвою праски

Реклама
17:45

Небезпечна спека: що рятує від сонячного удару – важливі правилаВідео

17:33

У цю гру можна грати удвох: низку регіонів РФ накрив потужний блекаут, була "бавовна"

17:13

Таємниця розкрита: чому насправді в СРСР заборонили кетчуп і до чого тут СШАВідео

16:47

Розкрито найгірший сценарій для Києва у разі підриву дамби ГЕС

16:40

Анастасія Foxy зробила аборт від Мурата Налчаджиоглу і підтвердила розрив стосунків

16:13

Як видалити плями на каструлі з нержавійки: 3 простих засоби

16:00

Зеленський зібрав командування: розкрито проблеми війська

15:50

Рада схвалила звільнення від мита та ПДВ для обладнання: що відомо

15:46

"Холостяк" Терен розкрив подробиці своїх останніх стосунків

15:43

Потрібна всього 1 таблетка: як швидко відбілити білі шкарпетки

15:35

Тільки дай привід: 3 найбільш ревниві знаки зодіаку

15:28

Будь-який вентилятор може охолоджувати не гірше кондиціонера: що потрібно зробити

15:20

Україна переводитиме годинники чи ні: Рада ухвалила вирішальний закон

15:15

І писку не почуєте: 4 способи позбутися комарів у будинку

15:09

Нардепку Безуглу внесли до бази центру "Миротворець": що стало причиною

15:05

В окупантів є козир: Братчук назвав головну мету літнього наступу РФ

14:59

Маша Єфросиніна розповіла, за чим сумує на відпочинку

14:17

В цьому їм немає рівних: топ знаків зодіаку, які найчастіше зраджують - дослідження

14:14

Сценарій війни РФ із НАТО: з якого напрямку може вдарити Москва – думка

14:11

Відключення світла в Україні можуть стати звичним явищем - The Economist

Реклама
13:50

Літній рецепт: Ольга Сумська поділилася "божественним" рецептом желе з порічки

13:24

Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали шматочок домашнього життя своїх дітей

13:15

У ЗСУ розповіли про знищені дрони РФ Shahed: де гриміли вибухи

13:14

Знищення Кримського мосту: в ГУР сказали, яке озброєння можна використати

12:59

Найспекотніший день літа: синоптик попередила про погоду 17 липня

12:54

Мати Шеннен Доерті порушила мовчання після смерті доньки

12:37

Мобілізація в Білорусі загрожує Лукашенку крахом режиму - Ступак

12:33

У Європі відреагували на "мирний план" Орбана: аналітики розкрили деталі

12:17

Імовірність участі Білорусі у війні: експерт пояснив, чого боїться Лукашенко

12:14

Відправлення повістки поштою: чи вважатиметься вона врученою - адвокатка

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти