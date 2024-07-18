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Буданов заявив про новий наступ РФ на півночі: у ГУР розкрили деталі

Юлія Закрепа
18 липня 2024, 08:18оновлено 18 липня, 08:49
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ЗСУ зламали плани росіян не лише в Харківській області, а й по іншому північному напрямку.
Буданов заявив про новий наступ РФ на півночі: у ГУР розкрили деталі
Буданов попередив про наступ РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував заяву Кирила Буданова про наступ країни-агресорки Росії з півночі. Він заявив, що на північних кордонах України інформація та обстановка активно змінюються.

"Інформація і ситуація активно змінюється. Коли ми говоримо про форму подавання інформації, інтерв'ю поважним друкованим виданням, які виходять згодом за декілька тижнів і пізніше після факту проведення інтерв'ю, то звичайно треба робити певні поправки і корективи", - пояснює Юсов для ТСН.

За його словами, інтерв'ю в Буданова брали тоді, коли на Харківському напрямку були активні дії і армія РФ продовжувала свою наступальну операцію.

відео дня

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Натомість ЗСУ зламали плани росіян не лише в Харківській області, а й по іншому північному напрямку. Втім, наголошує Юсов, загроза там залишається.

"Ворог не буде полишати спроб дестабілізувати ситуацію, відволікати сили й засоби українських Сил безпеки й оборони. Тому так, в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, про північний напрямок", - наголосив представник розвідки.

На окремих ділянках північного кордону ГУР бачить спроби ворожих ДРГ і спроби ротації, зміни, поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій. Росія чотири рази атакувала оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Майор ЗСУ заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, усі спроби наступу на Харківщину з двох сторін поки в окупантів невдалі.

Аналітики моніторингової групи DeepState повідомили, що ворог просунувся на 4 напрямках на Донеччині. Армія РФ змогла просунутись в районі чотирьох населених пунктів на Донеччині. Сили оборони України змогли відкинути ворога поблизу вулиці Заводська в селищі Нью-Йорк.

ЗСУ вийшли з двох населених пунктів, адже позиції було утримати неможливо. Російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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війна в Україні лінія фронту ГУР Кирило Буданов Андрій Юсов
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