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"Спровокуємо паніку": Буданов відповів, чи є загроза наступу РФ із півночі

Анна Ярославська
13 липня 2024, 13:39
416
Глава ГУР заявив, що "катастрофи немає, але не бачити проблем не вийде".
Кирило Буданов, ЗСУ, карта
Кирило Буданов оцінив ризик наступу РФ з півночі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Глава ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу російських окупантів на півночі України. За його словами, "проблеми є, і вони мають тенденцію до загострення".

Ця відповідь послідувала після запитання журналіста NV про те, чи вплинуть плани Кремля мобілізувати 300 тисяч росіян на наступ окупантів на сході і півночі в найближчі місяці.

"Якщо я почну відповідати на це запитання (про атаку РФ із півночі, - ред), ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення", - сказав він.

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При цьому глава ГУР додав, що "катастрофи немає, але не бачити проблем не вийде".

"Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Тому що, коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім говорили, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу - а може, не буде?" - сказав Буданов.

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При цьому він не став уточнювати, про які напрямки на півночі йдеться.

"Я вже говорив комусь із західної преси: хороших новин у мене цього року багато не буде, на жаль", - констатував Буданов.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Ситуація на півночі України - що відомо

Згідно зі зведенням Генштабу на ранок, 13 липня, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями РФ зберігає військову присутність, атакує ДРГ та обстрілює прикордоння.

У травні міністр оборони Рустем Умеров заявив, що Силам оборони України вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області, де Росія атакувала на початку цього місяця. Однак Росія готується до нового наступу і планує перекинути ще 200-300 тисяч військових в Україну.

"Їхня мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас, вони продовжують виконувати свою мету - знищити націю", - сказав він.

У червні видання Business Insider писало про те, що наступ окупаційних військ РФ на Харківщині спершу змалював доволі моторошні перспективи для України, проте вже зараз стало зрозуміло - противник зазнав провалу і втратив можливість відкрити новий фронт.

12 липня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що російські окупанти змістили основну інтенсивність активних наступальних дій з міста Часів Яр на Торецький напрямок. Однак, ворог продовжує обстрілювати місто.

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