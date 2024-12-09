ЗСУ провели контрнаступ на важливому напрямку: комбат розповів про успіхи

Українські війська провели ефективні контрзаходи і змогли вибити ворога із зайнятих позицій і закріпитись на нових рубежах, зазначив комбат.

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ЗСУ вдалося вибити ворога з укріплених позицій та закріпитися / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Коротко:

Сили оборони вибили ворога із зайнятих позицій на Харківщині і змогли закріпитись

Ворог застосовує комбіновану тактику для наступу

Українські військові ефективно знищують техніку та живу силу ворога

Лінія фронту поблизу села Глибоке Харківської області є найменш віддаленою точкою від Харкова. На одній із ділянок українські військові змогли не лише витіснити противника, а й утримати зайняті позиції. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Федоренко нагадав, що у травні цього року російські війська намагалися наблизитися до Харкова, але завдяки діям Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію та не допустити просування ворога.

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"Були проведені контрзаходи для того, щоб противника вибити зі зручних для нього позицій. І лінія зіткнення зупинилася на певних ділянках, де противник весь цей час, з травня, намагається прорвати позиції та бойові порядки Сил оборони", - зазначив військовий.

Федоренко зазначив, що попри використання російськими силами комбінованої тактики, яка включає штурми з використанням броньованої і легкоброньованої техніки, а також високоманеврових засобів, противнику не вдалося досягти успіху на полі бою. Українські захисники за цей час суттєво укріпили оборонні лінії на своїх ділянках.

"І плюс додатково бригада "Харків" спільно з батальйоном "Ахіллес" та 92-ю штурмовою бригадою провели низку заходів, які дозволили вибити ворога з підготовлених позицій, там, де він закопався та підготував досить непогані інженерно-фрикційні споруди. Вдалося ворога не просто вибити, вдалося закріпитися на цих позиціях і не допустити, щоб ворог, який намагався штурмувати, щоб повернути свої позиції, застосував певну кількість броньованої техніки, не мав успіху", — повідомив Федоренко.

Він додав, що українські військові ефективно знищували техніку ворога, а штурмові підрозділи піхоти противника переважно ліквідували ще на підходах до позицій оборонців.

Федоренко також підкреслив, що російські війська уздовж державного кордону активно використовують диверсійно-розвідувальні групи для виявлення слабких місць в обороні України. Окрім цього, вони проявляють значну активність на передовій лінії фронту.

"На мою думку, в перспективі найближчого часу противнику точно не вдасться досягти жодних тактичних результатів. Ба більше, певний час у противника були проблеми з дисципліною у військах: їхні бронегрупи, а також піхота відмовлялися виконувати бойові завдання. Як наслідок з’явилися у них у тилових частинах деякі підрозділи, це і "Ахмат", і інші, які уповноважені фізично впливати на представників російських окупаційних військ: відмовляєшся виконувати бойове завдання — будеш розстріляний", — пояснив командир батальйону.

Федоренко зазначив, що російські окупанти постійно намагаються залучити додаткові резерви, ресурси та тилові підрозділи, здатні брати участь у бойових діях, щоб підтримувати активність на фронті.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія на Харківському напрямку захопила два населені пункти, де починає облаштовувати плацдарм. Як повідомив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов, йдеться про села Першотравневе та Вишневе. За його словами, дії окупантів спрямовані на те, щоб відкинути українські сили за природний рубіж річки Оскіл.

Спроби російських військ просунутися на Харківщині тривають. Армія РФ безперервно штурмує позиції Сил оборони, зазначив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.

Крім того, у ніч з 24 на 25 листопада російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути кордон у районі Дергачів на півночі Харківської області. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко, спроба прориву відбулася в районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка.

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Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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