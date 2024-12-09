Окупанти збільшили зону контролю та підбираються до важливого міста - DeepState

Війська РФ підійшли впритул до Новотроїцького.

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Наступ РФ на Покровськ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, DeepState

Ключові тези:

Окупанти тиснуть на населений пункт Шевченко

Продовжується накопичення піхоти противника

Основна задача для окупантів – місто Покровськ

Армія країни-агресора Росії продовжує тиснути на населений пункт Шевченко та підбиратися до Покровська Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

Відомо, що росіяни мали просування між селищем Шевченко та населеним пунктом Відродження (Новий Труд).

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Також зазначається, що противник збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко.

"Продовжується накопичення піхоти противника в даному районі, відповідно, вони намагаються повністю окупувати дане село, яке було тактичною задачею в просуванні на Покровськ", – йдеться в повідомленні.

Аналітики проекту додали, що окупаційні війська РФ тиснуть і на Новотроїцьке. Зокрема, росіяни підійшли до нього впритул зі східної сторони.

За їхніми словами, поки важко спрогнозувати, яким буде подальший рух загарбників. Основна задача для окупантів – місто Покровськ, і "тактичні рішення його взяття проявляються знову через логістику".

"Скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом", - підкреслили в DeepState.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що російське військове командування прагне витіснити українські сили з Курської області до 20 січня — дня інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Однак це черговий дедлайн, який росіяни встановлюють для себе.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів. На Запорізькому напрямку противник проводить ротаційні заходи особового складу.

Крім того, представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін заявив, що у Часовому Яру Донецької області українські захисники звільнили один із кварталів міста від російських окупантів. Однак, загальна ситуація в місті залишається складною.

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