Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Окупанти збільшили зону контролю та підбираються до важливого міста - DeepState

Марія Николишин
9 грудня 2024, 18:47
1482
Війська РФ підійшли впритул до Новотроїцького.
Окупанти збільшили зону контролю та підбираються до важливого міста - DeepState
Наступ РФ на Покровськ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, DeepState

Ключові тези:

  • Окупанти тиснуть на населений пункт Шевченко
  • Продовжується накопичення піхоти противника
  • Основна задача для окупантів – місто Покровськ

Армія країни-агресора Росії продовжує тиснути на населений пункт Шевченко та підбиратися до Покровська Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

Відомо, що росіяни мали просування між селищем Шевченко та населеним пунктом Відродження (Новий Труд).

відео дня

Також зазначається, що противник збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко.

"Продовжується накопичення піхоти противника в даному районі, відповідно, вони намагаються повністю окупувати дане село, яке було тактичною задачею в просуванні на Покровськ", – йдеться в повідомленні.

Аналітики проекту додали, що окупаційні війська РФ тиснуть і на Новотроїцьке. Зокрема, росіяни підійшли до нього впритул зі східної сторони.

За їхніми словами, поки важко спрогнозувати, яким буде подальший рух загарбників. Основна задача для окупантів – місто Покровськ, і "тактичні рішення його взяття проявляються знову через логістику".

"Скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом", - підкреслили в DeepState.

Окупанти збільшили зону контролю та підбираються до важливого міста - DeepState
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що російське військове командування прагне витіснити українські сили з Курської області до 20 січня — дня інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Однак це черговий дедлайн, який росіяни встановлюють для себе.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів. На Запорізькому напрямку противник проводить ротаційні заходи особового складу.

Крім того, представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін заявив, що у Часовому Яру Донецької області українські захисники звільнили один із кварталів міста від російських окупантів. Однак, загальна ситуація в місті залишається складною.

Читайте також:

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ війна Росії та України Фронт
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Підрив начальника Оленівської колонії в Донецьку: нові деталі зухвалої операції

Підрив начальника Оленівської колонії в Донецьку: нові деталі зухвалої операції

20:58Україна
Є побоювання: чи може Путін перекинути військових з Сирії до України - Ступак

Є побоювання: чи може Путін перекинути військових з Сирії до України - Ступак

20:39Україна
"Перезавантажуємо систему": Зеленський анонсував важливі зміни в армії

"Перезавантажуємо систему": Зеленський анонсував важливі зміни в армії

20:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

Картопля звариться у 2 рази швидше: що додати в каструлю

Картопля звариться у 2 рази швидше: що додати в каструлю

Останні новини

20:58

Підрив начальника Оленівської колонії в Донецьку: нові деталі зухвалої операції

20:39

Є побоювання: чи може Путін перекинути військових з Сирії до України - Ступак

20:37

"Перезавантажуємо систему": Зеленський анонсував важливі зміни в арміїВідео

20:36

"Жіноче щастя" буде пишним і квітучим: як доглядати за спатифілумом

20:15

"Вампіри" електроенергії: які прилади треба вимикати перед виходом з дому

У Росії починається "італійський страйк", Путін боїться бунту олігархів - ШапранУ Росії починається "італійський страйк", Путін боїться бунту олігархів - Шапран
20:11

Діє миттєво і без води: як зупинити гикавку за секунди - перевірений методВідео

20:03

Онука Софії Ротару показала, який зараз вигляд має її брат-утікач

20:00

Флот морських дронів СБУ перемагає у битві за Чорне море, - експерт про перший в світі бій морських дронів з літаками і вертольотами

19:56

ЗСУ підвищили безпеку у небі: українська ППО знищує балістику РФ - Рябих

Реклама
19:48

Стягнули потужні підрозділи: армія РФ намагається відбити території на Курщині

19:45

Росіяни можуть змусити Путіна піти на територіальні поступки: яка причинаВідео

19:31

Потужний циклон мчить до України, регіони накриє мокрим снігом: відома дата

19:28

Як правильно чистити штучну ялинку: буде сяяти не гірше за живе дерево

19:17

В Україні готують зустріч щодо закінчення війни: у Зеленського розкрили деталі

19:00

Битва за острови Дніпра: чи піде Росія на ХерсонПогляд

18:55

Окупанти створюють плацдарм на Харківщині: ситуація змінюється - 3 ОШБр

18:47

Окупанти збільшили зону контролю та підбираються до важливого міста - DeepState

18:46

Зірка "Жіночого лікаря" завела новий роман через 9 місяців після розлучення

18:38

Щоб не розізлити змію: якими іграшками краще не прикрашати ялинку у 2025 році

18:36

Втеча Асада із Сирії - Зеленський назвав свою версію падіння режиму

Реклама
18:35

"РФ вже на етапі підготовки": експерт попередив про загрозу застосування "Орешника"

18:29

Обмеження будуть жорсткими: графік вимкнення світла на 10 грудня

18:18

Лише 3 метри заввишки: який вигляд має найдорожча новорічна ялинка у світі

18:15

Україна могла вперше вдарити "довгими Нептунами" по цілях РФ: що відомо - ЗМІ

17:57

Росіянам не вдалася спроба форсування річки в Курській області - вони зазнали втрат

17:53

У Кремля є 6 місяців: фінансування війни в Україні може стати проблемою - Шапран

17:40

"Найкрасивіше освідчення в коханні": Дмитро Кулеба звернувся до коханої

17:38

Двоє львівських суддів вимагали 1 млн доларів хабаря: НАБУ викрило посадовців

17:29

США завдали "тактичного удару" по Росії: ситуація для Кремля погіршується

17:20

І каструлю бруднити не доведеться: як швидко зварити моркву для салату

17:11

Як заощадити на опаленні: експерти розповіли прості поради для тепла в домі

16:59

Як поставити ялинку, якщо немає підставки: прості ідеї за копійки

16:53

Проєкт 1+1 media з реінтеграції ветеранів та ветеранок "Життя після шрамів" переміг на престижній міжнародній премії

16:45

Прийдуть злидні та хвороби: кого не можна пускати в дім 10 грудня - прикмети

16:23

Наглядову раду ДОТ підбирала компанія World Executive Partners, що хизується американською "вивіскою", маючи при цьому російське коріння – ЗМІ

16:22

Родина Асада купила 20 елітних квартир у центрі Москви за $40 млн - ЗМІ

16:21

Водії можуть заплутатися: що означає дорожній знак "примружені очі"

16:20

Чому ковбасу нарізають навскіс і до чого тут миша в чоботі - цікава відповідь

16:19

"Ми хочемо закінчення війни": Зеленський розкрив нові деталі зустрічі з Трампом

16:09

В Україні можуть з'явитись війська західних країн: в чому полягатиме їх місія

Реклама
16:01

Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала дату

15:47

Розміщення "Орешника" в Білорусі: в Україні рознесли Путіна і Лукашенка

15:46

Як прибрати цвіль зі стін раз і назавжди: 5 безпрограшних варіантів

15:40

"Це не та дружба": alyona alyona розповіла про стосунки з Jerry Heil

15:13

Надання Україні далекобійної зброї: конкурент Шольца зробив позитивну заяву

15:11

"Немає сенсу говорити з Трампом": Зеленський обговорить з Байденом запрошення до НАТО

15:10

Що не так на картинці: треба знайти 2 помилки за 10 секунд

15:09

Чому не варто викидати мандаринову шкірку: секретний трюк з оцтом

15:07

РФ заявила про передачу Україні тіл загиблих під час падіння Іл-76: коментар штабу

14:25

Долар по 45 гривень: фінансові аналітики поділилися невтішним прогнозом

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЩо символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти