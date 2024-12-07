Число майже збігається з даними Генштабу ЗСУ: Трамп озвучив втрати РФ у війні

Політик озвучив втрати армії РФ на фоні подій у Сирії.

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Трамп назвав втрати РФ у війні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

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Трамп озвучив втрати РФ у війні проти України

Політик відреагував на події в Сирії

Країна-агресор РФ у війні проти України втратила понад 600 тисяч солдатів. Про це у своїх соціальних мережах заявив новообраний президент США Дональд Трамп.

Політик озвучив втрати армії РФ на фоні подій у Сирії.

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"Росія, яка так зав'язана в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками", - підкреслив Трамп.

Він наголосив, що США не повинні втручатись в цей конфлікт.

"Сирія - це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Нехай вона розгортається. Не втручайтеся!", - написав він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

У листопаді 2024 року середньодобові втрати російських військових (убитими та пораненими) досягли рекордного рівня за весь час війни, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвіддані.За інформацією Генштабу ЗСУ, середньодобовий показник втрат склав 1 523 особи.

Як писав Главред, українські десантники знищили кілька штурмових груп окупантів на Курахівському напрямку. У повідомленні ДШВ йдеться, що ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 — були поранені.

Нещодавно керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що дії Росії свідчать про відсутність намірів завершувати війну. Навіть суттєві виплати не змогли стимулювати поповнення лав російської армії, а темпи набору контрактників продовжують знижуватися.

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