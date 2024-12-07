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Число майже збігається з даними Генштабу ЗСУ: Трамп озвучив втрати РФ у війні

Маріна Фурман
7 грудня 2024, 18:46
722
Політик озвучив втрати армії РФ на фоні подій у Сирії.
Трамп, армия РФ
Трамп назвав втрати РФ у війні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Коротко:

  • Трамп озвучив втрати РФ у війні проти України
  • Політик відреагував на події в Сирії

Країна-агресор РФ у війні проти України втратила понад 600 тисяч солдатів. Про це у своїх соціальних мережах заявив новообраний президент США Дональд Трамп.

Політик озвучив втрати армії РФ на фоні подій у Сирії.

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"Росія, яка так зав'язана в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками", - підкреслив Трамп.

Він наголосив, що США не повинні втручатись в цей конфлікт.

"Сирія - це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Нехай вона розгортається. Не втручайтеся!", - написав він.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

У листопаді 2024 року середньодобові втрати російських військових (убитими та пораненими) досягли рекордного рівня за весь час війни, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвіддані.За інформацією Генштабу ЗСУ, середньодобовий показник втрат склав 1 523 особи.

Як писав Главред, українські десантники знищили кілька штурмових груп окупантів на Курахівському напрямку. У повідомленні ДШВ йдеться, що ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 — були поранені.

Нещодавно керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що дії Росії свідчать про відсутність намірів завершувати війну. Навіть суттєві виплати не змогли стимулювати поповнення лав російської армії, а темпи набору контрактників продовжують знижуватися.

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"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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Сирія Дональд Трамп війна в Сирії російські війська Трамп новини
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