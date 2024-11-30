Били по найціннішому: які "жирні цілі" армії РФ знищили ЗСУ у листопаді

У списку важливих цілей російської армії, які вразили Сили оборони України у листопаді є російський РЛС "Зоопарк".

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ЗСУ уразили чимало російської техніки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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Сили оборони України у листопада знищили чимало одиниць ворожої техніки

Внаслідок ударів ЗСУ окупанти залишились без декількох ЗРК

Під прицілом українських військових також були системи залпового вогню

У листопаді підрозділи Сил оборони України завдали значних втрат російським окупантам, знищивши чимало дорогих зразків техніки та озброєння. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зокрема, українські захисники знищили ворожі зенітно-ракетні комплекси "Бук" різних модифікацій, "Тор" та С-400 "Тріумф", важкі вогнеметні системи залпового вогню "Солнцепьок", комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" та РЛС "Зоопарк".

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Так, на початку місяця українські оператори дронів уразили пускову установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничному шасі. Трохи пізніше, 16, 19 та 29 листопада, воїни вразили ще три російські ЗРК "Бук" різних модифікацій.

Також українськими захисниками вдалось вполювали зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Крім того, один з українських сухопутних підрозділів поповнив перелік уражених ворожих цілей відразу двома важкими вогнеметними системами залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".

Українські воїни ще уразили й російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2".

"Головне завдання комплексу – виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові", – пояснюють в Міноборони.

У відомстві додають, що остання декада листопада була особливо продуктивною щодо ураження ворожих засобів озброєння та техніки.

"Зокрема, під час відбиття ворожого штурму на Донецькому напрямку підрозділи Сил оборони впродовж однієї доби уразили 7 російських БМД-4 з екіпажем та десантом. БМД-4 – це найновіша версія бойових машин десанту росармії.", - йдеться в повідомленні.

Також підрозділи ЗСУ завдали ракетного удару по місцю розгортання дороговартісного російського зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". У результаті уражено радіолокаційну станцію.

Наприкінці листопада в тимчасово окупованому Криму наші розвідники знищили два російських радіолокаційних комплекси "Подльот".

У листопаді Сили оборони також уразили російський РЛС "Зоопарк" – мобільний засіб контрбатарейної боротьби.

І ще однією дороговартісною мішенню наших воїнів стала російська рухома маловисотна радіолокаційна станція "Каста 2Е2".

"Її призначення – контроль повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах. Вона передає координати та параметри руху повітряних цілей на системи протиповітряної оборони.", - підсумували в Міноборони.

Удари ЗСУ по російських цілях - новини за темою

Як писав Главред, 29 листопада в тимчасово окупованому Криму в районі села Вітине, що під Євпаторією, пролунали вибухи. У небо піднявся високий стовп білого диму.

Згодом стало відомо, що воїни Головного управління розвідки Міноборони України уразили ще три радіолокаційні станції російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 25 листопада Україна завдала успішного удару ракетами ATACMS по аеродрому "Халіно" в Курській області. За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, наліт на аеродром "Халіно" міг тимчасово вивести його з ладу.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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