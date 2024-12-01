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РФ готує масштабний наступ на Запоріжжі: в ЗСУ попередили про загрозу

Юрій Берендій
1 грудня 2024, 14:24
2052
Росіяни готуються до масштабної активізації бойових дій на запорізькому напрямку та активно передислоковують підрозділи, зазначили в ЗСУ.
РФ готує масштабний наступ на Запоріжжі: в ЗСУ попередили про загрозу
Російська армія готується до наступу в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОК Захід

Коротко:

  • РФ готова до наступу на Запорізькому напрямку
  • Ворог проводить щоденні штурмові дії без застосування бронетехніки

Російська армія готується до наступу в Запорізькій області, накопичуючи сили та перегруповуючи особовий склад і техніку, водночас здійснюючи щоденні атаки піхотними групами. Про це повідомив командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко в коментарі "Суспільному".

"Вони (російські війська, — ред.) готуються до масштабного наступу на нашому напрямку — маю на увазі Запорізьку область. Є всі ознаки для цього і вони проводять багато різних дій щодо переміщення і підготовки. Чи готові ми до їх наступу? Я думаю, готові", — повідомив Олексій Хільченко.

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За його словами, російські війська намагаються приховано переміщувати сили, зокрема передислоковуючи підрозділи до Курської області.

Військовий зазначає, що росіяни діють максимально таємно, адже їхня держава веде війни все життя й знає, як це робити. Однак, Сили оборони України фіксують пересування ворога та розуміють, які підрозділи перекидаються і куди. Йде накопичення сил.

"Підрозділи розвідки проводять узагальнення цієї інформації... й очікуємо їхніх активних дій на одному із напрямків (у Запорізькій області, — ред.)", — додав командир бригади.

Водночас за його словами, щоденні штурми здебільшого проводяться піхотними групами без залучення техніки.

"Тобто армія РФ не використовує якісь значні свої сили. Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовуються мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії кожного дня у світлу пору доби. Вночі взагалі переміщення ніяке не проводиться. Максимум, що вони можуть зробити, це в глибині своєї оборони поповнити провізію, ротацію особового складу. Ну, це все в глибині, але і там ми його виявляємо", - резюмував він.

Наступ РФ на Півдні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія найближчим часом розвиватиме дезінформаційну кампанію про нібито наступ на Запоріжжя, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що дії на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей можуть подаватися як наступ на обласний центр, проте ця інформація є неправдивою.

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про накопичення сил ворога на Запорізькому напрямку. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що російська армія переміщує штурмові групи до передових позицій на півдні області, що може свідчити про підготовку до штурмів.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж підтвердив важливість Запорізького напрямку через наявність промислових об’єктів і логістичних шляхів. Однак, за його словами, наразі російські війська не мають ресурсів для захоплення міста.

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Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

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