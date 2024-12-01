РФ готує масштабний наступ на Запоріжжі: в ЗСУ попередили про загрозу

Росіяни готуються до масштабної активізації бойових дій на запорізькому напрямку та активно передислоковують підрозділи, зазначили в ЗСУ.

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Російська армія готується до наступу в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОК Захід

Коротко:

РФ готова до наступу на Запорізькому напрямку

Ворог проводить щоденні штурмові дії без застосування бронетехніки

Російська армія готується до наступу в Запорізькій області, накопичуючи сили та перегруповуючи особовий склад і техніку, водночас здійснюючи щоденні атаки піхотними групами. Про це повідомив командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко в коментарі "Суспільному".

"Вони (російські війська, — ред.) готуються до масштабного наступу на нашому напрямку — маю на увазі Запорізьку область. Є всі ознаки для цього і вони проводять багато різних дій щодо переміщення і підготовки. Чи готові ми до їх наступу? Я думаю, готові", — повідомив Олексій Хільченко.

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За його словами, російські війська намагаються приховано переміщувати сили, зокрема передислоковуючи підрозділи до Курської області.

Військовий зазначає, що росіяни діють максимально таємно, адже їхня держава веде війни все життя й знає, як це робити. Однак, Сили оборони України фіксують пересування ворога та розуміють, які підрозділи перекидаються і куди. Йде накопичення сил.

"Підрозділи розвідки проводять узагальнення цієї інформації... й очікуємо їхніх активних дій на одному із напрямків (у Запорізькій області, — ред.)", — додав командир бригади.

Водночас за його словами, щоденні штурми здебільшого проводяться піхотними групами без залучення техніки.

"Тобто армія РФ не використовує якісь значні свої сили. Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовуються мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії кожного дня у світлу пору доби. Вночі взагалі переміщення ніяке не проводиться. Максимум, що вони можуть зробити, це в глибині своєї оборони поповнити провізію, ротацію особового складу. Ну, це все в глибині, але і там ми його виявляємо", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія найближчим часом розвиватиме дезінформаційну кампанію про нібито наступ на Запоріжжя, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що дії на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей можуть подаватися як наступ на обласний центр, проте ця інформація є неправдивою.

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про накопичення сил ворога на Запорізькому напрямку. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що російська армія переміщує штурмові групи до передових позицій на півдні області, що може свідчити про підготовку до штурмів.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж підтвердив важливість Запорізького напрямку через наявність промислових об’єктів і логістичних шляхів. Однак, за його словами, наразі російські війська не мають ресурсів для захоплення міста.

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